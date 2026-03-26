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墨國加稅 陸：構成貿易壁壘

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國大陸被指利用墨西哥「洗產地」，以應對美國加徵關稅，墨西哥自今年1月起對大陸在內等與墨西哥無貿易協定的國家，加徵最高50%的進口關稅。大陸商務部昨（25）日公告，認定墨西哥此舉構成貿易投資壁壘，並稱中方有權採取相應措施，堅決維護大陸產業利益。

針對因應措施，大陸商務部指，根據對外貿易壁壘調查規則第33條規定，商務部有權採取相應措施，維護大陸產業利益。法規顯示，相應措施包含進行雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制，或者「採取其他適當的措施」。

根據公告附件，中方調查指，墨西哥此次加徵關稅共涉及1,463個稅號產品，稅率範圍從5%至50%不等，適用50%最高稅率的主要是鋼鐵及其製品、車輛及零部件等產品。其中，涉及大陸對墨出口超過300億美元。

調查顯示，81.1%的答卷企業認為，被調查措施將對其產品進入墨西哥市場造成阻礙或限制。答卷企業預期，被調查措施實施後，將導致大陸企業對墨出口銷售額出現顯著下降。

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