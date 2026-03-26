周小川：全球金融四議題待協調

全球金融因國際局勢面臨震盪，如何維護區域金融安全穩定成為各國要務，展開國際協調成為課題。大陸央行前行長周小川昨（25）日在博鰲論壇表示，面對當前全球發展不平衡狀況，認為仍有包括氣候變遷、債務問題等四領域需要協調並找到共識，應該使用國際貨幣基金（IMF）的框架措施來解決問題。

區域衝突導致全球金融面臨震盪，周小川表示，美國也面對全球發展不平衡帶來的衝擊，但美國不使用匯率機制或類似機制來解決問題，而是使用稅收，但稅收是棘手的問題。

IMF在處理全球不平衡議題上有一套綜合性監測、分析和政策協調機制，具體而言，比如對成員國提建議，要求調整貨幣或財政政策；涉及多個主要經濟體的系統性不平衡問題，會召集相關國家（通常是G20中的主要順差國和逆差國）進行閉門會議，促進政策協調；倡導共同承擔責任，而非單方面指責，但近年因為貿易碎片化、政策協調困難，導致該框架窒礙難行。

周小川說，現在地區性戰爭的發起主要源於國內原因。目前還不太清楚國際努力是否有助於解決這些衝突，但看起來並沒有人緊急地呼籲G20去關注、去提供結束戰爭的解決方案，這些地區性衝突其實也會加劇大國之間的緊張狀態，且提升各國對於國內利益的關注，而不是對於國際協調的需求。

周小川稱，過去G20因應金融危機而推動政策協調，但現在一些大國對於頻繁地參與G20峰會沒有太大興趣，各國決策越來越多地關注國內問題。

在前述狀態下，協調變成重要問題，周小川提出仍有四領域需要協調並找到深入共識：一是氣候變遷議題；二是支付系統；三是一些發展中國家疫後面臨嚴峻債務問題，雖然G20在2020年制定政策延遲債務支付，但目前還未得到很好解決；四是全球不平衡問題。

論壇中，對於亞洲地區央行很難把匯率當作吸收衝擊的工具進行熱議。周小川說，當匯率浮動過大，會給決策者帶來相當大的壓力。對於中國來說，傳統上就是中央計劃經濟，老制度喜歡價格穩定性，衡量匯率用的是購買力平價，會認為購買力平價沒有發生變化，為什麼匯率要波動，這是繼承於過去的計劃經濟的一種思維方式。

亞洲開發銀行前行長、 日本國際經濟戰略中心理事長中尾武彥認為，匯率波動太多會讓國家可信度受到影響；蒙古國央行行長那仁朝格特說，蒙古國特別仰賴出口，對他們來說固定匯率很重要，因此央行會調節，希望匯率盡可能穩定；國際清算銀行亞太地區首席代表張濤說，匯率其實對於金融穩定有巨大影響，亞洲特別關心匯率波動，這裡面的關鍵議題在於維持金融穩定性。