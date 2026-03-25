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香港TVB擬更名無線集團 連虧七年後賺錢

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導

香港TVB擬將中文名稱變更為「無線集團」，該公司最新財報顯示，連虧七年後，去年終於獲利5,929萬港元。

澎湃新聞報導，電視廣播有限公司（簡稱香港TVB）25日公告，公司董事局建議將公司英文名稱由Television Broadcasts Limited更改為TVB Limited，並將公司中文名稱由「電視廣播有限公司」更改為「無線集團有限公司」。

對於擬更名的原因，TVB在公告中指出，公司連同其附屬公司及聯營公司（本集團）現時於香港、澳門、中國大陸及海外經營多元化的媒體及娛樂業務。公司在香港及國際上經營地面電視及數碼串流平臺、從事電視及音樂內容的創作及製作、培養及管理藝人，並通過授權公司的智慧財產權（IP）予協力廠商的商業營運以賺取收入。

自1965年成立以來的六十年間，公司已從單一的電視廣播機構成長及演變至今。因此，董事局認為建議名稱更能反映本集團的商業身份、市場定位及未來發展方向，且建議更改公司名稱符合公司及股東的整體利益。

TVB在25日公布2025年財報營收31.92億港元，年降2.02%；EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為3.65億港元，年增23.73%；公司股東應占溢利為5,929萬港元，轉虧為盈，前年為虧損4.91億港元；去年每股盈利0.13港元。

據Wind資料，這是自2018年以來，TVB首次出現全年獲利。2018年至2024年，TVB已連續七年虧損，累計虧損額高達30.9億港元。

香港TVB行政主席許濤提到，2025年獲利5,929萬港元主要是反映過去三年多所推動的改革結果，包括更新管理模式、收入結構及發展策略等，盈利能力是完全有可能持續，惟考慮到媒體生意與經濟發展及國際政局息息相關，在目前不明朗的背景下，對前景持審慎樂觀態度 。

2025年TVB電視廣播業務收入18.96億港元，年增9.32%；數字媒體業務收入3.88億港元，年增長3.39%；中國大陸業務收入6.21億港元，年降27.11%；國際業務收入2.87億港元，年降3.13%。

財報顯示，電視廣播業務收入的增長主要得益於廣告收入的貢獻。TVB在公告中表示，儘管香港廣告市場持續疲弱，去年集團地面電視頻道來自廣告客戶的收入增長15%，主要受大型企業客戶強勁廣告需求所帶動。此外，自集團於2024年從轉播商夥伴收回廣東頻道的廣告行銷權後，推出大灣區B-roll電視廣告產品，其收入貢獻增長三倍。

在內容製作方面，TVB在2025年採用人工智慧工具進行內容創作。2025年9月，集團於TVB Plus及myTV SUPER上推出首部AI生成短劇《在我心中，你是獨一無二》，該劇在騰訊視頻播映。集團其後陸續推出更多AI生成劇集，並將於2026年繼續推出相關作品。

展望2026年，TVB預期電視廣播分部的廣告收入將保持溫和增長。據大智慧VIP，3月25日收盤，香港TVB股價2.85港元，漲1.06%，總市值13.3億港元。

香港

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