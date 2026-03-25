陸船通行荷莫茲？ 中遠海運恢復至伊拉克等新訂艙業務

暫停21天後，中遠海運集運公司25日宣布，恢復遠東至阿聯酋、伊拉克等中東地區新訂艙業務。

澎湃新聞報導，中遠海運集裝箱運輸有限公司（下稱中遠海運集運）25日公告稱，即日起，恢復遠東至中東地區如下國家的新訂艙業務（普通箱）：阿聯酋，沙特，巴林，卡達，科威特，伊拉克。

不過，中遠海運集運在公告中提醒客戶注意，鑒於中東地區局勢動盪，上述新訂艙業務的安排以及實際的運輸可能會有變動。「就具體的訂艙安排、費用、運輸條款等事宜，請與我司當地代理、您的客服代表或我司直接聯繫。」

中遠海運集運進一步指出，就本服務提示發布前我司已經接受的遠東至中東地區的訂艙，上述新訂艙業務的安排在任何情況下均不應影響或損害我司就該等已訂艙貨物的運輸安排有關的權利。

官網資料顯示，從3月4日起，中遠海運集運與相關中東地區國家的新訂艙業務，已暫停21天。

3月4日，中遠海運集運發布公告稱：鑒於中東地區衝突持續升級，荷莫茲海峽海上交通受到相應限制，為最大程度保障您的貨物運輸安全及整體航運運營的穩定性，根據中遠海運集運最新的風險評估結果，現決定即日起暫停相關航線新訂艙業務，恢復時間另行通知為止。

官網資料顯示，中遠海運集運隸屬於中國遠洋海運集團有限公司（簡稱中遠海運集團），是滬港兩地上市企業中遠海運控股股份有限公司（簡稱中遠海控”）全資子公司。

中遠海運集運總部設在上海虹口區，共有28個部門。在中國大陸設大連、天津、青島、上海、寧波、廈門、華南、海南、武漢等9個口岸分部；在歐洲、北美、東南亞、西亞、南美、澳洲、日本、韓國、非洲設9個海外分部。截至2026年1月31日，中遠海運集運共有境內外法人企業273家。全球員工1.71萬人，其中海外5357人。

截至2026年1月31日，中遠海運集運自營453艘集裝箱船舶，運力規模為245萬標準箱（中遠海運集運及東方海外貨櫃，即雙品牌船隊自營591艘集裝箱船舶，運力規模為360萬標準箱，船隊總規模居於行業領先）。公司共經營422條航線，其中包括275條國際航線（含國際支線）、62條中國沿海航線及85條珠江三角洲和長江支線。公司自營船隊在全球約146個國家和地區的656個港口均有掛靠。

其中，集裝箱航運及相關業務方面，2024年，中遠海運集運營業額為人民幣1,560.6億元。分航線營業收入方面，2024年合計為1,440.5億元。