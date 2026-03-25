空中巴士再獲中國大單 東方航空購買101架飛機

歐洲空中巴士（Airbus）再獲中國大單，東方航空宣布，今天在上海與空中巴士簽約購買101架A320 NEO系列飛機。這也使得法國總統馬克宏去年12月訪問中國後，中國購買空中巴士飛機累計到249架。

公開資料顯示，這是4年以來，中國採購民航飛機的最大一筆訂單，僅次於2022年7月中國國際航空、東方航空、南方航空等中國3大航空公司聯合採購292架飛機，當時也是向空中巴士購買A320 NEO系列飛機。

東方航空今天公告，公司於2026年3月25日與空中巴士在上海簽訂購買協定，購買101架A320 NEO系列飛機。本次購買飛機的目錄價格合計約為158.02億美元（約新台幣5044億元）。這批飛機計畫於2028至2032年分批交付。

東航目前共有823架飛機，其中A320系列達到388架，占比近半。

東航表示，預估在這批飛機交付期間將有至少53架A320系列飛機因租賃到期或機齡因素退出，因此這批飛機將部分起到對現有機型的置換更新作用。

馬克宏（Emmanuel Macron）2025年12月初訪問中國，與中國國家主席習近平會面。當時外媒報導，空中巴士在執行長佛喜（Guillaume Faury）陪同馬克宏訪中後獲得訂單，標誌著這家歐洲製造商在世界最大的航空市場之一取得重大勝利。

據陸媒第一財經，馬克宏訪中後，春秋航空，吉祥航空，中國國航、華夏航空以及中飛租賃在內的5家中國航空公司，相繼宣布與空中巴士簽訂飛機購置協定，總計購買148架A320系列飛機。

東航今天購買101架，也使得空中巴士這一波爭取到的中國訂單累計到249架，但還不到先前傳出500架目標的半數。

此前外電報導稱，美國波音（Boeing）正與中國談判500架737 MAX飛機以及100架寬體客機的訂單，截至目前仍無具體進展。