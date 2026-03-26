巴拿馬港口紛爭 長和擴大索償逾20億美元

長江和記實業有限公司（簡稱「長和」）旗下巴拿馬港口公司當地時間廿四日發表聲明指出，擴大對巴拿馬政府提出的國際仲裁索償，相關索賠金額現已提升至超過廿億美元。

聲明稱，巴拿馬港口公司已於二○二六年三月廿四日向國際仲裁院提交補充資料，指出巴拿馬政府在過去一個多月內持續採取極端行政手段，包括強行接管並占領巴拿馬港口公司兩個貨櫃碼頭、扣押專有及受法律保護的文件，以及一系列相關不當行為，巴拿馬政府針對巴拿馬港口公司的不當行為已經持續逾一年，並且不斷升級。

聲明指出，巴拿馬政府一再執意對抗，至今未就資產取用或補償事宜予以協調，反而以不實的言論針對巴拿馬港口公司及其資產。

聲明稱，巴拿馬政府一方面持續於當地採取行動針對巴拿馬港口公司，另一方面仍未於國際仲裁程序中提交其⾸次答辯。事實上，巴拿馬政府曾明確表示尚未委聘法律顧問，並以此作為拖延理由。

聲明指出，如巴拿馬港口公司此前所警告，巴拿馬政府企圖拖慢國際仲裁程序、將不屬相關合約的第三方拉入本案件中，並且持續其攻擊行動，營造寒蟬效應，威嚇外國投資者。巴拿馬港口公司就巴拿馬政府提出之⼀切事項保留予以回應的權利。