滙豐：亞洲市場 投資布局首選

據中新社報導，滙豐私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正廿五日發表投資觀點稱，亞洲市場憑藉蓬勃的增長勢頭、強勁內需、科技創新政策以及估值優勢，成為投資者分散布局的首選目標。

「我們看好中國內地、中國香港、新加坡、韓國及日本股票。」匡正認為，亞洲匯聚眾多人工智慧及科技的領軍企業、半導體製造商及電子商貿巨頭，在全球人工智能趨勢持續及政府政策支持的推動下，增長勢頭正在加速。

匡正說，中國在人工智能競爭中處於領先地位，「十五五」規劃綱要更體現了創新是高質量發展的重要驅動力。「我們看好中國股票，並通過『槓鈴策略』聚焦創新領軍企業及高質量高息股。（該策略）一方面旨在把握中國結構性增長機遇，另一方面能夠以穩定股息收入為投資組合提供支撐」。匡正指出，在強勁資本開支支持下，人工智慧將成為各行各業及不同地區盈利增長和效率提升的關鍵驅動力。

在人工智慧發展、投資支出保持強勁以及財政支持的帶動下，周期性行業的前景也相當樂觀。