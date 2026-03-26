聽新聞
0:00 / 0:00

滙豐：亞洲市場 投資布局首選

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

據中新社報導，滙豐私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正廿五日發表投資觀點稱，亞洲市場憑藉蓬勃的增長勢頭、強勁內需、科技創新政策以及估值優勢，成為投資者分散布局的首選目標。 　

「我們看好中國內地、中國香港、新加坡、韓國及日本股票。」匡正認為，亞洲匯聚眾多人工智慧及科技的領軍企業、半導體製造商及電子商貿巨頭，在全球人工智能趨勢持續及政府政策支持的推動下，增長勢頭正在加速。

匡正說，中國在人工智能競爭中處於領先地位，「十五五」規劃綱要更體現了創新是高質量發展的重要驅動力。「我們看好中國股票，並通過『槓鈴策略』聚焦創新領軍企業及高質量高息股。（該策略）一方面旨在把握中國結構性增長機遇，另一方面能夠以穩定股息收入為投資組合提供支撐」。匡正指出，在強勁資本開支支持下，人工智慧將成為各行各業及不同地區盈利增長和效率提升的關鍵驅動力。

在人工智慧發展、投資支出保持強勁以及財政支持的帶動下，周期性行業的前景也相當樂觀。

人工智慧 新加坡

延伸閱讀

日經225早盤攻過54,000點勁揚近2千點 日股成新資金焦點

第2季基金投資趨勢／股債混合+純股資產 全方位投資

日股利多 避險資金卡位

博鰲論壇：致力於推動亞洲經濟一體化

相關新聞

陸船通行荷莫茲？ 中遠海運恢復至伊拉克等新訂艙業務

暫停21天後，中遠海運集運公司25日宣布，恢復遠東至阿聯酋、伊拉克等中東地區新訂艙業務。

北京出手干預Meta收購 AI公司Manus創辦人傳遭大陸限制出境

英國金融時報25日引述知情人士報導，大陸出身的AI新創公司Manus執行長肖弘和首席科學家季逸超，已遭大陸政府限制出境。大陸政府正出手干預Meta以20億美元（約636億新台幣）對Manus的收購案。

新創交流 丁薛祥：加快推進高水平科技自立

今年北京中關村論壇開幕式廿五日上午舉行，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥致詞時指出，十五五時期大陸將會加快推進高水平科技自立自強，著力建設國際科技創新中心，打造科技強國「重要戰略支點」。他強調，「中國科技發展離不開世界，世界科技發展也離不開中國」，大陸科技開放的門愈開愈大。

人均存款 北京是西藏7倍

上海第一財經根據大陸央行和各省分行數據測算，截至二○二五年底，中國大陸人均住戶存款為人民幣十一點八九萬元（約新台幣五十四點七萬元）。若按地區來看，北京人均住戶存款達人民幣卅五點六二萬元（約新台幣一六五萬元），是西藏的七倍。西藏人均住戶存款為人民幣五點零八萬元（約新台幣廿三點四萬元）。

巴拿馬港口紛爭 長和擴大索償逾20億美元

長江和記實業有限公司（簡稱「長和」）旗下巴拿馬港口公司當地時間廿四日發表聲明指出，擴大對巴拿馬政府提出的國際仲裁索償，相關索賠金額現已提升至超過廿億美元。

北京干預Meta收購 Manus執行長傳遭陸限制出境

英國金融時報廿五日引述知情人士報導，大陸出身的ＡＩ新創公司Manus執行長肖弘和首席科學家季逸超，已遭大陸政府限制出境。大陸政府正出手干預Meta以廿億美元（約合新台幣六百卅六億元）對Manus的收購案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。