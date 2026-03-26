北京干預Meta收購 Manus執行長傳遭陸限制出境

英國金融時報廿五日引述知情人士報導，大陸出身的ＡＩ新創公司Manus執行長肖弘和首席科學家季逸超，已遭大陸政府限制出境。大陸政府正出手干預Meta以廿億美元（約合新台幣六百卅六億元）對Manus的收購案。

據三名知情人士透露，肖弘和季逸超本月被大陸國家發改委召至北京約談，詢問在大陸境內的事業是否違反外國直接投資規定。報道稱，他們在會後被告知，因監管審查不得離開中國大陸，但仍可在境內自由活動。據報導，Manus正積極尋求律所和諮詢機構協助處理此事。

路透報導，Meta公司發言人在電子郵件聲明表示，「此次交易完全符合適用法律。我們預計調查將得到妥善解決。」大陸公安部和Manus方面尚未對此事作出回應。

Manus由「九○後」的肖弘創辦，在將總部遷至新加坡之前，曾有一家中國母公司。這家公司開發通用型ＡＩ代理人，可以在極少的提示下獨立執行研究和自動化等任務。

去年十二月，Meta稱將收購Manus。交易的具體財務條款未披露，但當時有消息人士向路透表示，有關交易對Manus的估值約為廿億至卅億美元之間。紐約時報十七日也曾報導，大陸發改委官員三月上旬召集Meta和Manus的高管開會，就去年十二月宣布的這筆交易表達關切，此舉顯然是為了阻止大陸人工智慧高層將業務遷至海外。其中一名知情人士稱，目前大陸政府採取措施的具體範圍尚不清楚，但似乎包括限制Manus高管離開大陸前往新加坡。

今年一月，大陸商務部稱將會同相關部門，對有關收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性，開展評估調查。

亞洲協會政策研究所中國分析中心一名研究員認為，政府對Meta審查是向ＡＩ研究人員發出訊號，告誡他們不要試圖效仿Manus，即先在大陸研發、再赴海外註冊並被美國企業收購。