人均存款 北京是西藏7倍

上海第一財經根據大陸央行和各省分行數據測算，截至二○二五年底，中國大陸人均住戶存款為人民幣十一點八九萬元（約新台幣五十四點七萬元）。若按地區來看，北京人均住戶存款達人民幣卅五點六二萬元（約新台幣一六五萬元），是西藏的七倍。西藏人均住戶存款為人民幣五點零八萬元‌（約新台幣廿三點四萬元）。

「人均住戶存款‌」是指一個地區所有常住居民在銀行等金融機構的存款總額，除以該地區的常住人口總數後得出的平均值，用來衡量當地居民的整體儲蓄水準和財富積累狀況 。

第一財經指出，「住戶存款」是各項存款中的境內存款的重要組成部分，約占大陸各項存款的百分之五十左右。除住戶存款，各項存款還包括非金融企業存款、機關團體存款、財政性存款、非存款類金融機構存款、境外存款。

報導指出，二○二五年，廣東以近人民幣卅九兆元（約新台幣一七九點四兆元）的本外幣存款餘額穩居大陸全國之首，彰顯其作為經濟第一大省的強大資金集聚能力。江蘇、北京、浙江、上海各項存款餘額分別為人民幣廿七點九兆元、廿七點一一兆元、廿四點六三兆元、廿四點五兆元。

次一級的山東、四川、河北、河南、湖北各項存款餘額分別為十八點九六兆元、十四點六三兆元、十三點二六兆元、十一點九兆元、十點一八兆元。中國大陸其他省份則都在人民幣十兆元之下。但在衡量「民富」的關鍵指標—住戶存款上，北京、上海仍居於絕對的領先地位，進一步拉大了與中國其他省市的差距。根據大陸央行數據，截至二○二五年底，大陸全國住戶本外幣存款餘額為人民幣一百六十七兆元，較前一年增長百分之九點七一。

若按中國總人口十四億四百八十九萬人估算，相當於人均存款十一點八九萬元。北京、上海的人均住戶存款分別達到卅五點六二萬元和廿九點零二萬元。

浙江、遼寧、江蘇、江西等四個省份的人均存款均超過人民幣十五萬元；河北、吉林、海南、山西、黑龍江、陜西等地的人均存款在十二萬元左右。