前2月陸車市「內冷外熱」 出口成支撐力道

部分西方人士困惑，為何亞洲地區央行通常會密切關注匯率，不太喜歡快速匯率波動，也因此很難把匯率當作吸收衝擊的工具。對此，前人行行長周小川25日在博鰲論壇分論壇表示，當匯率浮動超過需要調整的浮動，會給決策者帶來相當大的壓力。根據國際貨幣基金（IMF）的理論、根據經濟教科書，可以用匯率作為調整工具，但是同時有聲音認為，一旦開始調整，通過信心、通過資本流動的渠道，實際上它最後的後果會擴大。

2026-03-25 15:56