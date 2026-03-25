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景順：陸股估值偏低、能源配置價值浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受伊朗衝突升溫影響，全球股市普遍回檔，但中國大陸A股與美股3月表現相對抗跌。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，儘管全球經濟逆風加劇，中國大陸龐大、多元的經濟結構在面對極端總經情勢時相對占有優勢。多年來在能源、糧食安全及供應鏈自主化的投入，也進一步提升總體韌性。受惠於充足的本土煤炭儲量、再生能源快速擴張、高原油庫存，以及對中東原油依賴度較低，大陸在能源帶動的通膨壓力面前，相較多數經濟體更具承受力。

趙耀庭指出，目前MSCI中國大陸指數的預估本益比約11倍，投資部位偏低、預期也相對保守，有利吸引尋求價值的海內外投資人進場，因此短期仍具上行空間。

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，近年市場對能源類股的配置比重偏低，這次伊朗衝突再度提醒投資人分散布局的重要性。趙耀庭認為，持續增加對大陸能源相關產業的配置仍具合理性，特別是再生能源、電動車、電池與電網基礎設施等領域，這些都是大陸長期能源策略的核心，也相對不易受到全球大宗商品波動影響。

此外，中東衝突推高國際油價和大宗商品價格，市場也擔心大陸通膨與企業獲利前景將受到牽動。趙耀庭表示，在上修全球原油價格預測後，預期2026 年大陸消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）均將上升至1.0%水準，其中PPI可能最快於3、4月轉為正值。考量到國際能源市場波動仍高，通膨升溫的風險依然存在。

不過，大陸實際承受的能源供應中斷風險，較進口依賴度表面數據所顯示的來得低。約 30% 的原油進口、僅 6% 的天然氣進口需要通過荷莫茲海峽，意味中東供給衝擊對大陸的直接影響有限。此外，大陸再生能源與替代能源裝置容量快速擴張，加上能源結構中對石油與天然氣的結構性依賴度下降，也有助抑制輸入型通膨壓力。

趙耀庭預估，油價每上漲10%，將在12個月內推升PPI約0.5個百分點、CPI約 0.1個百分點。PPI的影響通常集中在前期，屬典型供給面衝擊下的短暫效應。另一方面，大陸的油價調整機制也有助於進一步削弱油價上漲對 CPI的影響。例如，發改委已採取臨時措施，穩定國內成品油價格，並放緩汽油零售價的調整速度。

歷史經驗顯示，能源帶動的PPI上漲主要集中在工業的上游產業。這些領域在指數中占比不高，卻貢獻大部分的整體PPI升幅。能源價格上漲向核心CPI 的外溢效果也相當有限—PPI每上升1%，僅會帶動核心CPI約5個基本點—顯示單靠大宗商品漲價，難以引發全面或持續的通膨回升循環。

對於大陸企業而言，成本上升再次帶來熟悉的兩難：調高售價或接受利潤被擠壓。過去競爭激烈的產業多半選擇讓利以維持市占率。不過，隨著近月大陸內需回溫，加上「反內卷」政策初步顯示產能過剩有所改善，越來越多企業看似願意調漲價格。如果需求持續回升、供給端也持續調整，這些條件就有可能成為市場期待已久的通膨循環啟動關鍵。

基礎設施 能源 大陸

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