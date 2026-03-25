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墨西哥對陸加徵關稅 北京認定構成貿易壁壘：有權採取措施維護利益

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部25日公告，認定墨西哥對中國大陸等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，構成貿易投資壁壘。(美聯社)
大陸商務部25日公告，認定墨西哥對中國大陸等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，構成貿易投資壁壘。(美聯社)

中國大陸被指利用墨西哥「洗產地」，以應付美國加徵關稅，墨西哥自今年元旦起對大陸在內等與墨西哥無貿易協定的國家，加徵最高50%的進口關稅，被認為是安撫川普政府。對此，大陸商務部25日公告，認定墨西哥對中國大陸等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，構成貿易投資壁壘，表示中方有權採取相應措施，堅決維護大陸產業利益。

大陸商務部25日下午在官網發布2026年第16號公告，公布對墨西哥相關涉陸限制措施進行貿易投資壁壘調查的最終結論。

大陸商務部發言人表示，依據大陸「對外貿易法」和「對外貿易壁壘調查規則」有關規定，商務部於2025年9月25日發布公告，就墨西哥相關涉陸限制措施啟動貿易投資壁壘調查。立案後，商務部依法通過問卷調查、實地調查等方式，向各利害關係方覈實相關情況，廣泛聽取意見，確保調查公平公正、公開透明。該發言人指，在調查過程中，「墨西哥政府未向調查機關提交相關評論意見」。

該發言人說，調查顯示，墨西哥對中國等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，對中國企業的產品、服務和投資進入墨西哥市場造成限制和阻礙，對中國相關企業及其產品在墨西哥市場的競爭力造成損害。鑒此，商務部「依法認定墨西哥相關涉陸限制措施構成貿易投資壁壘」。

大陸商務部發言人表示，根據「對外貿易壁壘調查規則」第33條規定，商務部有權採取相應措施，堅決維護大陸產業利益。法規顯示，相應措施包含進行雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制，或者「採取其他適當的措施」。

根據公告附件，中方調查指出，墨西哥此次加徵關稅共涉及1463個稅號產品，稅率範圍從5%至50%不等，適用50%最高稅率的主要是鋼鐵及其製品、車輛及零部件等產品。其中，涉及中國對墨出口超300億美元。

調查表示，2025年墨自全球進口相關產品總額為1359.16億美元，其中自大陸進口占比約26%。從此次加稅產品的具體分類看，墨西哥自大陸進口相關機電產品171.6億美元，占比26.2%；五礦化工產品106.16億美元，占比22.6%；紡織品39.49億美元，占比32.7%；輕工產品36.8億美元，占比32.5%。

調查顯示，81.1%的答卷企業認為，被調查措施將對其產品進入墨西哥市場造成阻礙或限制。答卷企業普遍預期，被調查措施實施後，將導致中國企業對墨西哥出口銷售額出現顯著下降。其中，約 29.2%的答卷企業預計未來一年對墨銷售額損失將超過1000萬美元。

發言人 貿易壁壘 大陸

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