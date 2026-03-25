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中國官方釋出禁打補貼戰訊號 3大外送平台股價跟漲

中央社／ 台北25日電

中國外送平台遭反壟斷調查之際，中國國家市場監督管理總局官網今天轉發官媒經濟日報（中國）評論文章，直指去年外送大戰是拖累CPI下跌的元凶，市場解讀官方釋出禁打補貼戰訊號，3大外送平台股價聞風跟漲，龍頭美團大漲14%。

綜合新浪財經、紅星新聞報導，這篇「外賣大戰該結束了」的評論文章提到，在近日舉行的新聞發布會上，市場監管總局披露了外送平台反壟斷調查的最新進展，表示監管部門已進駐相關平台展開現場調查，下一步將透過問卷、核查等方式進一步傳導監管壓力，研究處置措施。「這向市場傳遞了監管的態度：瘋狂的外賣大戰，必須熄火了」。

文章指出，表面上看，外送大戰是平台讓利，但從宏觀視角看，這是對餐飲行業價格體系的猛烈衝擊。餐飲企業為了在補貼戰中生存，不得不犧牲品質、壓縮利潤，整個行業陷入了「賠本賺吆喝」的惡性循環，最終拖累了消費回暖的大趨勢，這恰恰與中央提振消費的工作部署背道而馳，給宏觀調控增添了本不應有的阻力。

文章還提到，外送大戰期間的2025年第2季末至第3季，中國的消費者物價指數（CPI）持續下跌，如果刨去食品和能源，核心CPI反而一直在回升。這說明，消費本該回暖，卻被餐飲硬拉下來了。

這篇文章經主管機關中國市監總局轉發後，市場解讀為對外送補貼大戰的明確喊停訊號，香港股市科技股午後集體上揚，3大外送平台股價領漲。其中，龍頭美團下午收盤大漲近14%；阿里巴巴與京東也上漲近5%。

財報顯示，去年爆發的外送大戰期間，阿里巴巴、京東、美團累計補貼高達人民幣800億元（約新台幣3700億元）至1000億元。中國飯店協會指出，平台間大額補貼行為導致的價格下滑成為2025年6月以來制約餐飲行業增速的重要因素。據美團觀察，這場大戰直接將餐飲堂食客單價打回10年前。

中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室1月9日宣布，對外送平台行業市場競爭狀況展開調查、評估。

中國市監總局新聞發言人王秋蘋20日在第1季例行發布會上表示，啟動這項調查的目的是針對行業存在的「拼補貼、拼價格、控流量」等問題，表達競爭關注、評估壟斷風險、規範市場秩序。

她說，下一步，將繼續透過現場核查、訪談座談、問卷調查等方式，深入瞭解外送平台競爭行為，全面聽取平台內經營者、新就業群體及消費者等不同方面的意見，系統梳理市場競爭狀況，組織展開分析論證，傳導監管壓力，並研究提出「相應處置措施」。

外送平台

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