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香港官員：能源供應迄今穩定 8成油品來自中國大陸

中央社／ 香港25日電

美國和以色列對伊朗作戰，觸發石油危機。但香港官員今天強調，本地石油產品約8成來自中國大陸，目前供應穩定。

在立法會會議上，有議員關注中東石油危機會否影響香港，環境及生態局長謝展寰答覆質詢時說，中東地區的局勢影響全球燃油供應，對亞洲地區的影響尤其明顯。

謝展寰說，香港沒有本地能源資源，除少量可再生能源外，必須倚賴入口燃料，包括直接從境外進口（例如石油產品），或燃料進口後在香港進行加工（例如電力和煤氣），目前香港石油產品約8成來自中國大陸。

他宣稱：「香港因為有著『背靠祖國』的優勢，在全球不少地區和城市都出現能源供應短缺下，香港仍然能夠維持供應穩定」。

但謝展寰補充說，港府會保持警覺，密切關注地緣政治變化、國際能源價格走勢及本地燃料供應的情況，以保障香港能源供應穩定。

美以對伊朗作戰以來，香港至今並未出現搶油情況，但因應航空燃油價格上漲，本地多家航空公司及非本地航空公司已先後調整票價或調高燃油附加費。

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