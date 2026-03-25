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花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

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中國海運巨頭中遠集團 恢復中東貨櫃訂艙

中央社／ 台北25日電

中國海運巨頭中國遠洋海運集團今天宣布，即日起恢復遠東至阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、卡達等中東國家的新訂艙業務。伊朗方面近日表示，荷莫茲海峽對所有人開放，但正在交戰的國家不在考慮之列。

澎湃新聞報導，中遠集團今天公布，即日起恢復遠東至阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，巴林、卡達、科威特、伊拉克的新訂艙業務（普通貨櫃）。

中遠表示，鑒於中東地區局勢動盪，上述新訂艙業務的安排及實際的運輸可能會有變動，該公司會持續關注中東地區事態發展。

中遠集團旗下貨櫃公司4日曾宣布，鑒於中東地區衝突持續升級，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）海上交通受到相應限制，決定當日起暫停相關航線的新訂艙業務。

新華社24日報導，中國外長王毅24日晚與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）通電話。阿拉奇稱，荷莫茲海峽「對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列」。

根據路透社取得的最新文件，伊朗已告知聯合國安全理事會與國際海事組織，只要與伊朗當局協調，「非敵對船隻」可通過荷莫茲海峽。

新華社 伊拉克 貨櫃

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