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花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

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伊朗准非敵國船隻通過荷莫茲海峽 陸央企：還在評估安全形勢

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
伊朗對荷莫茲海峽選擇性封鎖與放行。圖為一艘載有車輛的貨輪駛向荷莫茲海峽。（路透）
伊朗對荷莫茲海峽選擇性封鎖與放行。圖為一艘載有車輛的貨輪駛向荷莫茲海峽。（路透）

美國與以色列對伊朗發動戰爭未歇，但伊朗已允許非敵對國家通過荷莫茲海峽。對於是否已有大陸船隻順利通過，大陸外交部今未證實，僅重申維護中東航道暢通安全，符合國際社會的共同利益，中方一直同各方保持溝通。大陸央企中遠海能相關人士則表示，「還在評估安全形勢」。

陸媒第一財經25日報導，針對是否有大陸船東的貨船成功穿越荷莫茲海峽，進入外海，中遠海運能源運輸股份有限公司證券部人士回應提問稱，「還在評估安全形勢」。

每日經濟新聞報導，中遠海能之外，招商輪船證券部人士25日表示，目前公司沒有船舶滯留波斯灣；並指戰爭後也沒有通過風險區域的計畫，而是走其他運輸航線。

財聯社報導，大陸外交部發言人林劍25日下午在例行記者會上，針對荷莫茲海峽最新通行情況表示，維護中東地區的和平穩定和航道暢通安全，符合國際社會的共同利益。中方一直同各方保持溝通，致力於推動局勢緩和降溫。

林劍說，當務之急是各方負起自己應當承擔的責任，立即停止軍事行動，避免緊張事態繼續惡化升級，防止局勢動蕩，對全球經濟發展造成更大影響。

路透24日報導，伊朗已告知聯合國安全理事會與國際海事組織，「非敵對船隻」，包括屬於或與其他國家相關的船隻，只要未參與或支持針對伊朗的侵略行動，並完全遵守已公布的安全與保全規定，即可在與伊朗主管機關協調下，通過荷莫茲海峽。

伊朗外長阿拉奇24日與大陸外長王毅通話時表示，荷莫茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，「但正在交戰的國家不在考慮之列」。

中方 以色列 大陸

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