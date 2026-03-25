快訊

中職／悍將5韓援同台亮相 李珠珢「太久沒見大家」緊張落淚

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

為什麼亞洲央行不喜歡匯率波動？「這些」央行行長們給答案

聯合報／ 記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
部分西方人士困惑，為何亞洲地區央行通常會密切關注匯率，不太喜歡快速匯率波動，也因此很難把匯率當作吸收衝擊的工具，這也成為論壇熱議的話題。記者黃雅慧／攝影
部分西方人士困惑，為何亞洲地區央行通常會密切關注匯率，不太喜歡快速匯率波動，也因此很難把匯率當作吸收衝擊的工具，這也成為論壇熱議的話題。記者黃雅慧／攝影

部分西方人士困惑，為何亞洲地區央行通常會密切關注匯率，不太喜歡快速匯率波動，也因此很難把匯率當作吸收衝擊的工具。對此，前人行行長周小川25日在博鰲論壇分論壇表示，當匯率浮動超過需要調整的浮動，會給決策者帶來相當大的壓力。根據國際貨幣基金（IMF）的理論、根據經濟教科書，可以用匯率作為調整工具，但是同時有聲音認為，一旦開始調整，通過信心、通過資本流動的渠道，實際上它最後的後果會擴大。

亞洲開發銀行前行長、 日本國際經濟戰略中心理事長中尾武彥說，亞洲國家在使用匯率作為緩衝方面比較猶豫有幾個原因：一個是亞洲經濟危機的經歷，其中IMF提供支持，但當時IMF很強硬，很多國家不想找IMF，他們不想讓自己的匯率波動太多，因為這會影響他們的可信性，如果匯率貶值太多，認為這個國家的可信性可能會受到影響；二是匯率貶值或者升值其實會影響國內經濟的穩定性，如果貶值可能會導致通膨，如果升值可能會導致出口競爭力下降。

就但從日本角度而言，中尾武彥說，如果貶值過多，日本央行應該更多地關注匯率的穩定性，而不是只把國內價格壓下來。

周小川說，對於中國來說，傳統上就是中央計劃經濟，老制度喜歡價格穩定性，衡量匯率用的是購買力平價，會認為購買力平價沒有發生變化，為什麼匯率要波動，這是繼承於過去的計劃經濟的一種思維方式。

對很多其他國家而言，周小川說，很多國家都會關注國內經濟實體的信心，會關注異常資本流動，如果這些信心發生變化，可能會有大量的資本內流或外流，其流動規模會比你預期的更大，這樣一種資本流動，實際上會誇大經濟的問題，不管是國際收支的平衡還是其他問題。

內蒙古央行行長那仁朝格特說，內蒙特別仰賴出口，對他們來說固定匯率很重要，因此央行會調節，因為央行強調價格的穩定以及通膨，希望匯率盡可能穩定才行，這對央行來說是一個壓力。

國際清算銀行亞太地區首席代表張濤說，匯率其實對於金融穩定有巨大影響，亞洲特別關心匯率波動的。但是這裡邊的底線在於金融穩定性。

亞洲開發銀行前行長、 日本國際經濟戰略中心理事長中尾武彥說，如果貶值過多，日本央行應該更多地關注匯率的穩定性，而不是只把國內價格壓下來。記者黃雅慧／攝影
亞洲開發銀行前行長、 日本國際經濟戰略中心理事長中尾武彥說，如果貶值過多，日本央行應該更多地關注匯率的穩定性，而不是只把國內價格壓下來。記者黃雅慧／攝影

內蒙古 IMF 周小川

延伸閱讀

台壽董座：穩定幣將成趨勢

許舒博：美伊衝突背後是貨幣角力、穩定幣或成新趨勢

決策層傾向不過度升值或貶值 人民幣短線匯價持穩

通膨來襲…楊金龍：第2季是關鍵 貨幣政策轉緊縮

相關新聞

北京出手干預Meta收購 AI公司Manus創辦人傳遭大陸限制出境

英國金融時報25日引述知情人士報導，大陸出身的AI新創公司Manus執行長肖弘和首席科學家季逸超，已遭大陸政府限制出境。大陸政府正出手干預Meta以20億美元（約636億新台幣）對Manus的收購案。

大陸知名經濟學家巴曙松疑失聯遭查 陸媒指去年底離開港交所

騰訊財經引述多名知情人士稱，港交所前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松已於近期失聯。報導引述部分來源稱，巴曙松被有關部門帶走調查，但暫未能獲悉其涉案詳情。

為什麼亞洲央行不喜歡匯率波動？「這些」央行行長們給答案

部分西方人士困惑，為何亞洲地區央行通常會密切關注匯率，不太喜歡快速匯率波動，也因此很難把匯率當作吸收衝擊的工具。對此，前人行行長周小川25日在博鰲論壇分論壇表示，當匯率浮動超過需要調整的浮動，會給決策者帶來相當大的壓力。根據國際貨幣基金（IMF）的理論、根據經濟教科書，可以用匯率作為調整工具，但是同時有聲音認為，一旦開始調整，通過信心、通過資本流動的渠道，實際上它最後的後果會擴大。

地區衝突加劇大國緊張 前人行行長周小川：「4領域」需協調找共識

地區衝突導致金融面臨震盪，如何維護區域金融安全穩定成為各國要務，開展國際協調更成為課題。大陸央行前行長周小川25日在博鰲論壇表示，美國事實上處於全球不平衡狀況，但美國不使用匯率機制或類似機制來解決問題，而是使用稅收。但稅收是棘手的問題。他認為應該使用國際貨幣基金（IMF）的框架措施來解決不平衡的問題。

特首顧問團…百度李彥宏等4人加入 對接十五五全來自科技業

香港特區政府宣布委任四名特首顧問團新成員。百度集團聯合創始人、董事長兼首席執行官李彥宏，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事長孫飄揚，賽昉半導體科技有限公司創始人兼行政總裁徐滔，壁仞科技創始人、董事長兼首席執行官張文等四人將加入顧問團內的「創新與創業」組別。有關任期由2026年4月1日起生效，至2027年6月30日止。

能源、AI為博鰲熱點 詹火生：建議台商把握「AI+健康」商機

中東局勢、AI都是今年博鰲論壇間重要交流議題，兩岸共同市場基金會董事長詹火生25日在2026博鰲論壇期間受訪表示，建議台商要關注能源議題，同時把握大陸「AI+健康」產業商機，畢竟大陸有超2億的高齡人口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。