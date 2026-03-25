為什麼亞洲央行不喜歡匯率波動？「這些」央行行長們給答案

部分西方人士困惑，為何亞洲地區央行通常會密切關注匯率，不太喜歡快速匯率波動，也因此很難把匯率當作吸收衝擊的工具。對此，前人行行長周小川25日在博鰲論壇分論壇表示，當匯率浮動超過需要調整的浮動，會給決策者帶來相當大的壓力。根據國際貨幣基金（IMF）的理論、根據經濟教科書，可以用匯率作為調整工具，但是同時有聲音認為，一旦開始調整，通過信心、通過資本流動的渠道，實際上它最後的後果會擴大。

亞洲開發銀行前行長、 日本國際經濟戰略中心理事長中尾武彥說，亞洲國家在使用匯率作為緩衝方面比較猶豫有幾個原因：一個是亞洲經濟危機的經歷，其中IMF提供支持，但當時IMF很強硬，很多國家不想找IMF，他們不想讓自己的匯率波動太多，因為這會影響他們的可信性，如果匯率貶值太多，認為這個國家的可信性可能會受到影響；二是匯率貶值或者升值其實會影響國內經濟的穩定性，如果貶值可能會導致通膨，如果升值可能會導致出口競爭力下降。

就但從日本角度而言，中尾武彥說，如果貶值過多，日本央行應該更多地關注匯率的穩定性，而不是只把國內價格壓下來。

周小川說，對於中國來說，傳統上就是中央計劃經濟，老制度喜歡價格穩定性，衡量匯率用的是購買力平價，會認為購買力平價沒有發生變化，為什麼匯率要波動，這是繼承於過去的計劃經濟的一種思維方式。

對很多其他國家而言，周小川說，很多國家都會關注國內經濟實體的信心，會關注異常資本流動，如果這些信心發生變化，可能會有大量的資本內流或外流，其流動規模會比你預期的更大，這樣一種資本流動，實際上會誇大經濟的問題，不管是國際收支的平衡還是其他問題。

內蒙古央行行長那仁朝格特說，內蒙特別仰賴出口，對他們來說固定匯率很重要，因此央行會調節，因為央行強調價格的穩定以及通膨，希望匯率盡可能穩定才行，這對央行來說是一個壓力。

國際清算銀行亞太地區首席代表張濤說，匯率其實對於金融穩定有巨大影響，亞洲特別關心匯率波動的。但是這裡邊的底線在於金融穩定性。