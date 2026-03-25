地區衝突加劇大國緊張 前人行行長周小川：「4領域」需協調找共識

地區衝突導致金融面臨震盪，如何維護區域金融安全穩定成為各國要務，開展國際協調更成為課題。大陸央行前行長周小川25日在博鰲論壇表示，美國事實上處於全球不平衡狀況，但美國不使用匯率機制或類似機制來解決問題，而是使用稅收。但稅收是棘手的問題。他認為應該使用國際貨幣基金（IMF）的框架措施來解決不平衡的問題。

周小川說，現在進入到一個新時期，目前地區性戰爭也是源於國內原因。目前還不太清楚國際努力是否有助於解決這些衝突，但看起來並沒有人緊急地呼籲G20去關注並提供結束戰爭解決方案，這些地區性衝突其實也會加劇大國之間的緊張狀態，且提升各國對於國內利益的關注，而不是對於國際協調的需求。

周小川說，在前述狀態下，協調變成重要問題，他提出四領域需要協調並找到深入的共識：一是氣候變遷議題，希望亞洲國家能合作，也能夠更密切跟歐洲國家合作；二是支付系統，東協國家這方面表現突出，在不遠的將來會看到更多的、更便捷的跨境支付；三是債務，一些發展中國家疫情後面臨嚴峻債務問題，雖然G20在2020制定政策延遲債務支付，但目前還未得到很好解決；四是全球不平衡問題，包括投資、資本流動的不平衡。

周小川說，宏觀經濟和貨幣經濟學傳統上屬於國內政策，因貨幣政策主要考慮國內形勢，包括匯率、通膨、收支平衡財政問題通常是國內問題，各國形勢都不一樣。大部分金融穩定問題都是國內問題，而不是國際問題，因此不要求國際協調。

但該狀況近30年左右發生變化，周小川說有三方面原因：一是全球化不斷深入後，各國內部之間關係大幅增加，資本大大增加，發展融資、跨境融資逐步出現資本市場的合作；二是發生危機時，很多國家都需要進行協調，因此確實存在對於貨幣政策協調的需求；三是全球或區域的不平衡，也就是國際收支的不平衡，經常帳戶的不平衡，以及資本流動問題和債務問題，實際上就存在更多的訴求進行這樣的協調。

周小川回溯G20先前經歷，他說1999年亞洲金融危機發生後，G20財政部長和央行行長開始了二十國集團的部長級會議，2008年全球金融危機後，G20會議升級為G20峰會，表明金融危機推動人們相互討論政策制定、政策協調。「不管怎麼說危機總會消退，那些訴求也就減少，對於協調的需求看起來也就越來越少」，周小川表示，從全球來說，人們對於G20峰會的注意力也會減少，現在一些大國對於頻繁地參與G20峰會沒有太大的興趣，各國的決策也越來越多地關注國內的問題和國內的理由。