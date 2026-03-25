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北京出手干預Meta收購 AI公司Manus創辦人傳遭大陸限制出境

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
金融時報25日報導，大陸出身的AI新創公司Manus執行長肖弘和首席科學家季逸超，已遭大陸政府限制出境，當局正就Meta擬以20億美元收購Manus展開調查。中通社
金融時報25日報導，大陸出身的AI新創公司Manus執行長肖弘和首席科學家季逸超，已遭大陸政府限制出境，當局正就Meta擬以20億美元收購Manus展開調查。中通社

英國金融時報25日引述知情人士報導，大陸出身的AI新創公司Manus執行長肖弘和首席科學家季逸超，已遭大陸政府限制出境。大陸政府正出手干預Meta以20億美元（約636億新台幣）對Manus的收購案。

據3名知情人士透露，肖弘和季逸超本月被大陸國家發改委召至北京約談，詢問在大陸境內的事業是否違反外國直接投資規定。報道稱，他們在會後被告知，因監管審查不得離開中國大陸，但仍可在境內自由活動。據報導，Manus正積極尋求律所和諮詢機構協助處理此事。

路透報導，Meta公司發言人在電子郵件聲明表示，「此次交易完全符合適用法律。我們預計調查將得到妥善解決。」大陸公安部和Manus方面尚未對此事作出回應。

Manus由「90後」的肖弘創辦，在將總部遷至新加坡之前，曾有一家中國母公司。這家公司開發通用型AI代理人，可以在極少的提示下獨立執行研究和自動化等任務。

去年12月，Meta稱將收購Manus。交易的具體財務條款未披露，但當時有消息人士向路透表示，有關交易對Manus的估值約為20億至30億美元之間。

紐約時報17日也曾報導，大陸發改委官員3月上旬召集Meta和Manus的高管開會，就去年12月宣布的這筆交易表達關切，此舉顯然是為了阻止大陸人工智慧高層將業務遷至海外。其中一名知情人士稱，目前大陸政府採取措施的具體範圍尚不清楚，但似乎包括限制Manus高管離開大陸前往新加坡。

今年1月，大陸商務部稱將會同相關部門，對有關收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性，開展評估調查。

亞洲協會政策研究所中國分析中心的一名研究員認為，大陸政府對Meta的審查，可能是為了在與美國的貿易談判中「爭取籌碼」，同時向大陸AI研究人員發出訊號，告誡他們不要試圖效仿Manus的路徑，即先在大陸研發、再赴海外註冊並被美國企業收購。

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