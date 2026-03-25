大陸知名經濟學家巴曙松疑失聯遭查 陸媒指去年底離開港交所
騰訊財經引述多名知情人士稱，港交所前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松已於近期失聯。報導引述部分來源稱，巴曙松被有關部門帶走調查，但暫未能獲悉其涉案詳情。
陸媒《每日經濟新聞》24日指，巴曙松已於2025年底離開香港交易所，離職前曾擔任非全職顧問，至於其它消息無法評論。巴曙松最近一次以港交所董事總經理、首席中國經濟學家身份公開露面，是去年10月22日，港交所在上海舉辦「中國機遇論壇」時列席會議。
1969年出生的巴曙松為武漢人，畢業於華中科技大學，為中央財經大學經濟學博士，曾任大陸國務院發展研究中心金融研究所副所長。2015年4月，港交所新成立內地事務科，任命巴曙松為首席中國經濟學家。港交所當時公布，巴曙松曾為中國銀行業協會首席經濟學家、香港經濟發展委員會成員。
巴曙松除了在香港大學任職，也是北京大學滙豐商學院教授、滙豐金融研究院執行院長。騰訊財經引述知情人稱，巴曙松自從3月中旬起並未在社交群組發聲，先前他頻繁於其門下的博士生群分享各類資訊。
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