能源、AI為博鰲熱點 詹火生：建議台商把握「AI+健康」商機

中東局勢、AI都是今年博鰲論壇間重要交流議題，兩岸共同市場基金會董事長詹火生25日在2026博鰲論壇期間受訪表示，建議台商要關注能源議題，同時把握大陸「AI+健康」產業商機，畢竟大陸有超2億的高齡人口。

詹火生表示，博鰲亞洲論壇有幾個意義：一是每年議題環繞經濟、科技跟健康，今年也不例外，可以看到政策跟亞太地區的變化；二是大陸重要政策會通過博鰲亞洲論壇說明，而十五五規劃今年兩會才在人大會議通過，因此今年由大陸人大委員長趙樂際出席全體大會，可能也有跟論壇推廣十五五規劃的意涵；三是許多亞洲、印太地區企業家都會藉博鰲論壇平台交流，從一開始的日韓，慢慢往西移動至東南亞地區、中亞地區等，突顯了論壇提倡的多邊主義理念。

根據主辦方釋出名單，今年參與博鰲的台灣會員，除了兩岸共同市場基金會外，威盛集團由其大陸威盛集團副總裁徐濤出席，董事長陳文琦與宏達電董事長王雪紅並未出席。另一位則是來自台灣宗教界的法源法師。

詹火生說，博鰲亞洲論壇裡面會員所在的地區產值涵蓋全球約三分之一的GDP，因此很多企業家會藉著博鰲來擴大企業的視野，而如果台商對於東南亞、一帶一路沿線國家地區想多認識交流，博鰲論壇或許也會是重要平台。

詹火生說，未來能源是關鍵，產業所使用的能源量跟質，包括光、水、電都是能源，在經濟大發展時代，能源沒有限制的時代已經過去了，他建議台商需要關注能源議題，包括能源永續發展，盡量不要依靠不確定因素，因為能源包括天然氣跟石油，很多是沒有辦法恢復的。

另外，詹火生特別提及未來「AI+健康」是一大產業，因為大陸高齡人口65歲以上人口已經超過2億，將來這是一個商機。而台灣在養生村服務軟體這一塊是強項，也建議可以多關注類似產業走向。

根據大陸國家統計局發布最新數據（截至2025年末），中國65歲及以上人口數量約2.24億人，占全國總人口的15.9%。而今年博鰲亞洲論壇也有分論壇專門針對「AI+健康」進行專門討論。

今年也是APEC中國年，因此博鰲論壇也有許多跟APEC相關的討論，詹火生表示，實際上台灣很早就參加APEC，目前大概也是最高層級的國際交流，這是一個能有機會與國外領導人見面的機會。對於今年APEC，他說政府應該好好把握，多交一些朋友。

此外，這次博鰲論壇也是海南自貿港封關百日，參與博鰲論壇20多年的詹火生說，他理解是海南希望通過免稅島吸引其他國家或地區投資，從剛開始來沒有高速公路，發展到現在高鐵都完成，代表海南當地的基礎建設也在快速發展，未來可能還是走科技、醫療產業方向。

兩岸共同市場基金會為博鰲亞洲論壇基礎會員，自2003年起每年均出席年度會員大會及周邊會議，創會董事長、前副總統蕭萬長在2013年、2015年、2018年出席會員大會時也與大陸領導人會晤，因中間有Covid-19疫情，在2023年後恢復出席論壇實體年度會員大會，但不再以組團方式參會，僅由基金會董事長等人出席。