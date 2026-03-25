中關村論壇今開幕 丁薛祥：加快推進高水平科技自立自強

今年北京中關村論壇開幕式於25日上午舉行，中共政治局常委兼大陸副總理丁薛祥致詞時指出，十五五時期大陸將會加快推進高水平科技自立自強，著力建設國際科技創新中心，打造科技強國「重要戰略支點」。他強調，「中國科技發展離不開世界，世界科技發展也離不開中國」，大陸科技開放的大門只會越開越大。

中關村論壇是大陸科技創新領域重要的對外交流平台，今年陸方出席規格較去年提升，回歸到前幾年由「正國級」領導人出席的位階。出席的中央部委高層有科技部長陰和俊、國資委主任張玉卓、第一副外長馬朝旭等人。

丁薛祥指出，剛剛過去的「十四五」，大陸科技實力顯著提升，建設一批大國工程、大國重器，積體電路、人工智慧等新興產業茁壯成長。「十五五」時期大陸將會加快推進高水平科技自立自強，著力建設國際科技創新中心，打造科技強國重要戰略支點。

他表示，從戰略布局來講，大陸三大國際科技創新中心所在地京津冀、長三角、粵港澳大灣區是大陸高質量發展的三大動力源，大陸選擇這三個地區集中發力，從單城突破走向區域一體化發展，有利於實現資源統籌、政策疊加、優勢互補，形成高水平科技自立自強的強大合力。「把這三大支柱立起來、科技強國就有了堅持支撐」。

他指，大陸建設的科技創新中心具有一些共性特徵，包含卓越的科技創新策源能力，國家戰略科技力量體系完備，在突破關鍵核心技術上發揮中堅作用，以及卓越的高端產業引領能力，培育一批具有技術主導權的新興產業和未來產業集群等。

丁薛祥強調，「中國科技發展離不開世界，世界科技發展也離不開中國」。大陸科技開放的大門只會越開越大。歡迎各方積極參與大陸科技創新發展進程，願同大家共建全球科技共同體。他建議建設更加開放包容的創新網路、攜手打破制約知識技術人才資本的創新要素流動的相關內容、營造開放非歧視的國際科技發展環境。並且開展更廣泛的科技合作、實現經濟社會發展可持續發展，加強新興技術推廣應用。最後他說，要妥善應對科技發展可能帶來的規則衝突、社會風險與挑戰。

中共政治局委員、北京市委書記尹力介紹了北京相關科技產業布局，強調北京過去五年GDP年均增長5.2%，去年增長5.4%，總量達人民幣5.2兆。單位能耗、水耗、碳排放處於全大陸最低水平。他並指，去年國際科技創新中心擴圍到京津冀21萬平方公里，官方將加速建造北京（京津冀）國際科技創新中心。推進中關村世界領先科技園區建設，促進天津北京、北京雄安等地新質生產力骨幹走廊發展。培育具身智能、生物醫藥等新興支柱產業，加大AI在養老等多領域應用。

世界知識產權組織副總幹事王彬穎、國際標準化組織秘書長塞爾吉奧．穆希卡等外方嘉賓也都有致詞。此次開幕式還宣布了2025年度「中國科學十大進展」（其中包含基因編輯豬肝植入人體）、2025全球工程前沿、北京（京津冀）國際科技創新中心支持政策、開放科學國際合作行動計畫等。