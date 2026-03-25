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阿里新一代處理器 亮相

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

阿里巴巴旗下科研機構達摩院昨（24）日發表新一代旗艦處理器玄鐵C950，達摩院首席科學家孟建熠稱其為全球性能最高的RISC-V CPU，適用於雲計算、生成式AI、高端機器人、邊緣計算，有望成為AI Agent時代新型高端CPU。

澎湃新聞報導，玄鐵C950採用5奈米製程。是由三星電子代工生產而非台積電，主要是出於技術適配與供應鏈多元化的戰略考量。此外，玄鐵C950利用RISC-V開源開放特性，搭載自研AI加速引擎，首次原生支持Qwen3、DeepSeek V3等千億參數大模型。

據介紹，不同於傳統的閉源架構，RISC-V開源開放、靈活可定制，被廣泛認為是「為AI而生」的新興架構，有望改變晶片產業的現有格局。

阿里巴巴達摩院是RISC-V全球領軍企業之一，已發布十餘款玄鐵CPU，落地近千款終端產品，覆蓋伺服器、機器人、新能源汽車、AI智慧終端機、存儲控制器等應用領域。

中國工程院院士、中電標協RVEI戰委會主任倪光南表示，RISC-V已占據全球處理器市場25%，x86和Arm的雙寡頭格局正在鬆動，RISC-V已從早期的學術項目和細分市場應用，正式成長為可與x86、Arm並列的第三大主流處理器架構。

台積電 三星電子 處理器

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