聽新聞
0:00 / 0:00

小米犀利！去年一天賺5億元 淨利潤年增43.8%

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

小米集團昨（24）日公布去年財報，全年營收人民幣4,573億元，年增25%，經調整淨利潤人民幣392億元（約新台幣1,822億元），年增43.8%，均創下新高，相當於日賺新台幣5億元。

華爾街見聞分析，小米在核心手機業務面臨成本與競爭壓力，憑藉汽車業務的爆發式增長和智慧物聯網（AIoT）業務的穩健表現，交出歷史性突破的成績單。

最引人注目的是，小米汽車及AI等創新業務首次實現全年營業利潤（Operating Profit）轉正，且該業務全年營收首次突破人民幣千億元大關，達到人民幣1,061億元，年增223.8%，毛利率從2024年的18.5%提升至去年的24.3%。全年新車交付41.1萬輛，年增200.4%，在中國大陸售價人民幣20萬元以上的純電車型中，SU7系列銷量排名第一。

小米持續看好汽車業務，財報指出，截至2026年2月，繼SU7之後推出的第二款車型YU7系列達成連續七個月在中國大陸地區中大型SUV銷量排名第一。2026年，將全力衝刺交付55萬輛小米汽車的目標。

雖然記憶體價格大漲影響手機獲利，但從全年來看，小米去年「手機×AIoT」業務營收人民幣3,512億元，年增5.4%，毛利率達到歷史新高的21.7%，顯示高端化戰略持續見效。

市場關注記憶體成本上漲對小米影響，總裁盧偉冰表示，目前記憶體漲價並不只影響手機行業，也是整個消費電子業。

他認為，小米人車家全生態，手機、AIoT、汽車、互聯網四大板塊貢獻均衡，例如大家電等產品記憶體成本占比較低，可有效抵消及應對記憶體上漲。他並指，記憶體漲價對於低端手機影響較大，而小米過去數年得益於高端化戰略，「如果實在頂不住了，那可能我們也並不可避免要漲價」。

記憶體漲價周期持續，盧偉冰認為，消費電子產業格局將出現重塑，部分公司或陷經營困難，故挑戰後會有機會。

手機 人民幣 華爾街

延伸閱讀

海底撈公布2025年財報 獲利下跌14%

鴻海智邦認購有戲

相關新聞

降本增效 廣東電力市場量增價減

中國南方電網廣東電網二十三日表示，二○二五年廣東電力市場全年交易規模達六五四一點八億千瓦時，其中市場直接交易電量四五八六點三億千瓦時，同比增長百分之十六點二；用電側結算均價○點三八元人民幣／千瓦時，同比下降百分之十四點二。

開局亮眼 義烏外貿額今年前兩月同比增52.8%

有全球最大小商品市場之稱的浙江義烏，據其海關三月二十三日發布最新數據：今年前兩個月，浙江義烏進出口總值一七三五點六億元（人民幣，下同），同比增長百分之五十二點八；其中，出口一五四七點二億元，同比增長百分之五十二點九；進口一八八點四億元，同比增長百分之五十二點六。

虹橋國際開放樞紐 5年增逾兆GDP

上海市政府廿三日舉行的新聞發布會上公布，《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》實施五年來，虹橋國際開放樞紐「一核兩帶」ＧＤＰ實現萬億元跨越，從二○二○年的二點三萬億元增長至二○二五年的三點三萬億元，經濟密度達到長三角平均水平的四點九倍。

德陽工博會展「氫功」

近日，二○二六年第五屆成都國際工業博覽會（簡稱「工博會」）落幕。作為「中國裝備科技城」的德陽組織多家企業參展並單獨設立氫能展館，全景式展現氫能新賽道的集群優勢與創新活力，充分展示了自身的「氫功夫」。

鼎泰豐重返北京 湧人潮

鼎泰豐時隔一年多重返北京市場。位於嘉里中心地下一層的鼎泰豐新店近日開業，成為該品牌重返北京市場的首店。

博鰲論壇重磅報告 亞洲2026年GDP增速估4.5%

2026博鰲亞洲論壇昨（24）日開幕，按往例發布兩份旗艦報告，其中一份報告預測2026年亞洲經濟將增長4.5%，較去年實際增長4.7％略有下滑。與會專家指出，亞洲貿易依存度基本穩固，主要取決東協、中國大陸，如果兩市場穩固，亞洲基本穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。