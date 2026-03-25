小米犀利！去年一天賺5億元 淨利潤年增43.8%

小米集團昨（24）日公布去年財報，全年營收人民幣4,573億元，年增25%，經調整淨利潤人民幣392億元（約新台幣1,822億元），年增43.8%，均創下新高，相當於日賺新台幣5億元。

華爾街見聞分析，小米在核心手機業務面臨成本與競爭壓力，憑藉汽車業務的爆發式增長和智慧物聯網（AIoT）業務的穩健表現，交出歷史性突破的成績單。

最引人注目的是，小米汽車及AI等創新業務首次實現全年營業利潤（Operating Profit）轉正，且該業務全年營收首次突破人民幣千億元大關，達到人民幣1,061億元，年增223.8%，毛利率從2024年的18.5%提升至去年的24.3%。全年新車交付41.1萬輛，年增200.4%，在中國大陸售價人民幣20萬元以上的純電車型中，SU7系列銷量排名第一。

小米持續看好汽車業務，財報指出，截至2026年2月，繼SU7之後推出的第二款車型YU7系列達成連續七個月在中國大陸地區中大型SUV銷量排名第一。2026年，將全力衝刺交付55萬輛小米汽車的目標。

雖然記憶體價格大漲影響手機獲利，但從全年來看，小米去年「手機×AIoT」業務營收人民幣3,512億元，年增5.4%，毛利率達到歷史新高的21.7%，顯示高端化戰略持續見效。

市場關注記憶體成本上漲對小米影響，總裁盧偉冰表示，目前記憶體漲價並不只影響手機行業，也是整個消費電子業。

他認為，小米人車家全生態，手機、AIoT、汽車、互聯網四大板塊貢獻均衡，例如大家電等產品記憶體成本占比較低，可有效抵消及應對記憶體上漲。他並指，記憶體漲價對於低端手機影響較大，而小米過去數年得益於高端化戰略，「如果實在頂不住了，那可能我們也並不可避免要漲價」。

記憶體漲價周期持續，盧偉冰認為，消費電子產業格局將出現重塑，部分公司或陷經營困難，故挑戰後會有機會。