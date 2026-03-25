美前商務部長表態 中美有望樹立貿易典範

美國前商務部長古鐵雷斯昨（24）日在博鰲分論壇上表示，他希望中美能達成協議，會給未來世界貿易格局豎立典範。

古鐵雷斯對於上半年可能舉行的川習會抱持樂觀態度，他認為川普希望和習近平有良好關係，川普本人至少應該到一次中國親眼看看，才能最終制定跟中國打交道政策。也因為中美雙方有這樣的意願使中美關係變得可行有效，雖然影響雙方信任因素很多，整體來說很樂觀。

世界貿易組織前首席經濟學家、美利堅大學教授羅伯特·庫普曼表示，美國常以國家安全為由祭出關稅懲罰，但他提醒，中國也把國家安全嵌入到十五五規劃裡，這也會影響市場准入。他認為外界關注美國國安效應，也要注意中國也把國家安全放在戰略裡。

香港大學政治與公共行政學系教授李成表示，川普可能五月訪中，除了經濟問題，中美兩國要繼續討論跟交流，不期待轉折，但如果兩國緊張甚至發生戰爭是大家不願看到的局面。