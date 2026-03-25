博鰲論壇重磅報告 亞洲2026年GDP增速估4.5%

2026博鰲亞洲論壇昨（24）日開幕，按往例發布兩份旗艦報告，其中一份報告預測2026年亞洲經濟將增長4.5%，較去年實際增長4.7％略有下滑。與會專家指出，亞洲貿易依存度基本穩固，主要取決東協、中國大陸，如果兩市場穩固，亞洲基本穩定。

今年大會發布「亞洲經濟前景及一體化進程」與「可持續發展的亞洲與世界」兩份旗艦報告。

中國社會科學院大學國際政治經濟學院院長張宇燕表示，今年預測亞洲經濟增長值為4.5%，比去年略低，主要綜合考慮亞洲內部、國際環境的影響。

從亞洲區域經濟體各方面來看，張宇燕進一步指出，金融市場上面臨較大不確定性，包括匯率、股價、國債殖利率分化嚴重；貨幣政策總體寬鬆，貿易上是較大問題；財政政策是亞洲多數經濟體處於擴張期，以維持經濟增長。關鍵在於面臨通膨、油價上漲，貨幣政策可能會有調整。

從外貿層面來看，北京對外經濟貿易大學前副校長林桂軍表示，亞洲貿易依存度主要取決東協、中國大陸，如果兩市場穩固，亞洲基本穩定。

他並指出，亞洲全球價值鏈持續增強，一些經濟體在全球價值鏈快速躍進，越南最突出，新加坡、馬來西亞也在內，越南地位直逼日本。

德勤中國研究主管合夥人陳嵐表示，受到國家層面戰略資源投入、亞洲龐大數位用戶展現的獨特數位生態與技術應用跟實體經濟深度融合，因此全球AI產業格局東移趨勢明顯，亞洲從AI下游應用市場轉變為上游創新、產業化基地。

博鰲亞洲論壇秘書長張軍說，亞洲在當前是促進全球經濟增長的基石，要透過加強區域合作，深入推進區域發展進程，讓區域合作機制性架構為亞洲亞太、世界發展提供強有力支撐。

今年是博鰲亞洲論壇舉行的25周年，也是海南自貿港封關運作後首屆論壇。據此前發布訊息，今年大會將有新加坡總理黃循財、亞塞拜然國民會議主席加法羅娃、斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納和哈薩克第一副總理斯克利亞爾等多國政要出席。