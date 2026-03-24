海底撈公布2025年財報 獲利下跌14%

對於中東局勢給中國經濟帶來的影響，對外經貿大學前副校長林桂軍24日在博鰲論壇期間受訪表示，什麼事情都是有好有壞，類似這樣的事件發生，會導致中國大陸在內的石油進口國經濟衰退下降，這個時候官方更多是投入貨幣；第二層面可能會加速某些領域發展，像對中國新能源有很好的發展。

2026-03-24 19:41