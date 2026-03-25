德陽工博會展「氫功」

近日，二○二六年第五屆成都國際工業博覽會（簡稱「工博會」）落幕。作為「中國裝備科技城」的德陽組織多家企業參展並單獨設立氫能展館，全景式展現氫能新賽道的集群優勢與創新活力，充分展示了自身的「氫功夫」。

工博會期間，德陽氫能展館集中呈現了氫能「製、儲、輸、加、用」全產業鏈的完整生態圖景，盡顯德陽在氫能產業領域的布局深度與創新高度。製氫端，英傑電氣自主研發的多款核心製氫電源裝備，可精準適配可再生能源製氫等多元應用需求，為綠氫規模化、低成本生產築牢源頭技術根基；加氫與應用端，東方自控的加氫機、新工綠氫「天站一號」撬裝式製加氫一體站同台亮相，可靈活適配礦山、交通等多場景補能需求，實現加氫環節的高效便捷；氫能發電站、氫能無人機、氫能機器狗、氫能移動儲充機器人等一眾「德陽造」前沿裝備集中展出，直觀展現了氫能在發電、特種裝備、移動儲能等新興領域的多元應用場景與無限發展可能。

作為四川省新能源（氫能方向）產業鏈建圈強鏈主承載地，德陽已集聚廿餘戶氫能相關企業，基本實現氫能全產業鏈布局，推動形成「裝備製造-場景應用-市場回饋｜技術反覆運算」的良性產業迴圈。