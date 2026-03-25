鼎泰豐重返北京 湧人潮

鼎泰豐時隔一年多重返北京市場。位於嘉里中心地下一層的鼎泰豐新店近日開業，成為該品牌重返北京市場的首店。

店內功能表顯示，特色小籠包四十八元人民幣一籠、蔥花蛋炒飯五十六元一份、蝦仁餛飩七十二元八顆、糖醋排骨六十八元一小份……經典菜品均保留，價格相較此前北京門店有所上調，之前的服務費則取消。

鼎泰豐一九五八年創立於台灣，以小籠包、麵點等美食聞名，曾入選《紐約時報》世界十大美食餐廳，並獲評米其林一星。二○○四年十一月，鼎泰豐北京首店漁陽店開業，人均消費近二百元，是當時北京高端餐飲的代表。隨後幾年，鼎泰豐採用「南北分治」雙授權模式，由北京恒泰豐餐飲負責華北及華中區域，上海廣成餐飲負責華東及華南區域。因門店陷入虧損、運營壓力凸顯，二○二四年十月卅一日，鼎泰豐關閉十四家門店，退出華北市場。

據瞭解，新開業的北京門店是台灣總部直營門店，由上海廣成餐飲公司負責運營。相關負責人介紹，自三月九日開業以來，每天中午晚上均出現排隊等座位情況，其中有不少是老顧客，這也顯示出鼎泰豐在北京市場擁有一定的受眾基礎。「蠻好的，比較符合我們的預期。」該負責人說。被問及後續的拓店計畫，他表示還需根據市場情況進行規畫。

如今京城餐飲市場正經歷轉型，網紅餐飲反覆運算加速，平價正餐與特色小吃分流明顯，消費者對價格、服務、環境的綜合要求顯著提高。鼎泰豐重返北京市場後，能否將「情懷流量」轉化為長期客流，仍有待市場檢驗。