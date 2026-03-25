虹橋國際開放樞紐 5年增逾兆GDP

上海市政府廿三日舉行的新聞發布會上公布，《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》實施五年來，虹橋國際開放樞紐「一核兩帶」ＧＤＰ實現萬億元跨越，從二○二○年的二點三萬億元增長至二○二五年的三點三萬億元，經濟密度達到長三角平均水平的四點九倍。

新華社報導，二○二一年二月，國務院批復《虹橋國際開放樞紐建設總體方案》。根據總體方案，虹橋國際開放樞紐覆蓋滬蘇浙的十四個區縣，在布局上，以上海虹橋國際中央商務區為核心，包括向江蘇蘇州延伸的北向拓展帶和向浙江嘉興延伸的南向拓展帶，總面積達七千平方公里。

上海市發展改革委副主任陳國忠說，五年來，「虹橋國際開放樞紐基本建成」發展目標如期實現。以二○二○年為基期，虹橋發展指數穩步上升至二○二五年的一三三點四。五年來，國家級「專精特新」小巨人企業累計新增近一千一百家，高新技術企業累計增近四萬家。

虹橋國際中央商務區是虹橋國際開放樞紐功能布局的「一核」。「五年來，虹橋國際中央商務區主要經濟指標接近翻番，地區生產總值突破二千億元大關，法人企業數量從四點九萬家增長到近十萬家。」虹橋國際中央商務區管委會黨組書記、常務副主任孔福安說，伴隨著鏈接全球的生產要素不斷集聚，二○二五年新增實有人口超八點八萬人。

值得注意的是，通過集成政府服務、公共服務、專業服務，虹橋創新推出「政策、服務、出海活動」三張清單，搭建「徽商出海服務中心」「蘇商出海虹橋沙龍」等區域性合作平台，與浙商總會開展戰略合作，打造長三角企業「走出去」服務第一站。

數據顯示，二○二五年，虹橋國際中央商務區舉辦出海活動三八二場，對接服務企業近九千家次，上海以外長三角企業占比百分之四十四。