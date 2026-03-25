開局亮眼 義烏外貿額今年前兩月同比增52.8%

有全球最大小商品市場之稱的浙江義烏，據其海關三月二十三日發布最新數據：今年前兩個月，浙江義烏進出口總值一七三五點六億元（人民幣，下同），同比增長百分之五十二點八；其中，出口一五四七點二億元，同比增長百分之五十二點九；進口一八八點四億元，同比增長百分之五十二點六。

義烏作為大陸外貿的晴雨表和風向球，今年頭兩個月交出一份亮眼的開局成績單。中新社報導，從地區來看，該市外貿朋友圈進一步擴大，主要外貿市場增長均超兩成。今年前兩個月，義烏同全球二二二個國家和地區有貿易往來，較去年同期增加九個。

具體來看，非洲是義烏進出口第一大市場，義烏對其進出口三五四點一億元，同比增長百分之八十四點七，占同期義烏進出口總值的百分之二十點四；在主要貿易夥伴中，義烏對東盟進出口增速最快，進出口二四七點四億元、同比增長百分之九十九；此外，義烏對拉丁美洲和歐盟進出口分別同比增長百分之三十四和百分之六十四點六。

同期，義烏對共建「一帶一路」國家合計進出口一二四四點三億元，同比增長百分之五十九點五，占同期義烏市進出口總值的百分之七十一點七。

從貿易類型看，義烏市通過市場採購貿易方式出口一二七七點六億元，同比增長百分之五十四點九；通過一般貿易進出口三百五十點九億元，同比增長百分之四十三點二；保稅物流進出口一百○三點四億元，同比增長百分之五十六點八。

單看機電產品出口數據，義烏市機電產品出口五百八十點九億元，同比增長百分之五十四點八。其中家用電器出口四十三點一億元，同比增長百分之五十五點四；汽車零配件出口三十點七億元，同比增長百分之一百點八；高端專用裝備出口九億元，同比增長百分之五十一點七。

從進口數據來看，消費品占據義烏進口半壁江山。今年前兩個月，義烏進口消費品一百○五點一億元，同比增長百分之五十四點二，占同期該市進口總值的百分之五十五點八。其中進口食用水產品十五點三億元，同比增長百分之六十八點六；進口肉類三點四億元，同比增長百分之二百○三點二；進口酒及飲料二點二億元，同比增長百分之一七二點七。