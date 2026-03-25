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降本增效 廣東電力市場量增價減

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國南方電網廣東電網二十三日表示，二○二五年廣東電力市場全年交易規模達六五四一點八億千瓦時，其中市場直接交易電量四五八六點三億千瓦時，同比增長百分之十六點二；用電側結算均價○點三八元人民幣／千瓦時，同比下降百分之十四點二。 　　

中新社報導，廣東電力市場交易活躍、競爭充分、公平有序、清潔低碳的特徵鮮明。市場經營主體突破十四萬家，參與類型更加多元，覆蓋火電、核電、新能源、新型儲能、抽水蓄能、虛擬電廠等多種業態。 　　

截至二○二五年底，廣東全省新能源裝機達七九七三萬千瓦，超越煤電成廣東第一大電源類型，新能源全面參與電力市場交易機制基本成型。新能源上網電量交易採用直接報量報價、聚合後報量報價、接受市場形成價格等多樣化方式。同時，綠電消費爆量增長、交易量持續放量，二○二五年全省綠電交易量達一一六點三億千瓦時，同比增長百分之六十點二。

通過廣東電力交易中心搭建的「電力市場零售平台」，電力像普通商品一樣明碼標價、公開交易。廣州的一家電工器材生產企業就是電價紅利的直接受益者，該企業通過該平台，結合峰谷分時用電策略，大大降低了用電成本。

「我們在平台上選了個固定價格套餐，交易了一千萬度。過程就像狂電力淘寶網購，可以自己挑選售電公司，對比價格套餐，瞭解清楚電價構成、價格趨勢」。廣州麥科淩電力裝備有限公司常務副總田源說。 　　

來自廣東電網公司的數據顯示，廣東電力市場二○二六年安排交易規模約六千八百億千瓦時（含電網代購電量），其中市場直接交易規模預計達四千二百億千瓦時，同比增長百分之十點五；綠電年度交易總成交電量將達四十七點八億千瓦時，同步增長百分之十七點七。

能源 規模 市場

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