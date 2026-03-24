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世界混亂局勢給中國帶來機遇？陸學者：目前有兩機遇...

聯合報／ 記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
對於中東局勢給中國經濟帶來的影響，對外經貿大學前副校長林桂軍（左二）24日在博鰲論壇期間受訪表示，雖然導致石油進口國衰退下降，經濟下降，但同時中國新能源有很好的發展。記者黃雅慧／攝影
對於中東局勢給中國經濟帶來的影響，對外經貿大學前副校長林桂軍（左二）24日在博鰲論壇期間受訪表示，雖然導致石油進口國衰退下降，經濟下降，但同時中國新能源有很好的發展。記者黃雅慧／攝影

對於中東局勢給中國經濟帶來的影響，對外經貿大學前副校長林桂軍24日在博鰲論壇期間受訪表示，什麼事情都是有好有壞，類似這樣的事件發生，會導致中國大陸在內的石油進口國經濟衰退下降，這個時候官方更多是投入貨幣；第二層面可能會加速某些領域發展，像對中國新能源有很好的發展。

外界有聲音認為，在美元不穩定狀態下，可能是人民幣國際化的機會，林桂軍表示，因為美國頻繁以美元作為制裁工具，導致美元存在風險，所以正常情況下，美元需要若干貨幣作為輔助，比如人民幣，以減少貨幣帶給政府壓力，如果不從陰謀論角度，而從經濟學來看，美元需要增加活躍度來補充的，這是正常且應該的，因為現在有地緣政治因素在裡面，可能就比較複雜。

林桂軍稱，另外如果要讓此成為中國大陸機遇，自身政策也得特別謹慎，就不能過度使用貨幣政策刺激。在當前人民幣出現良好時機時，大陸官方要慢慢演進管理貨幣和市場。

此外，林桂軍認為目前大陸現在影響力增大有兩機遇，一個在於脫鉤，另一機遇在治理赤字。一方面脫鉤了還是世界第二大經濟體，說話還是算數；另一方面，不論聯合國、WTO組織的議題，因為包括歐盟、美國都有各自關切，導致大家不關心全球治理，這時候就是治理赤字，而中國的國際影響力反而是最大的。所以中國趁著影響力大的時候，把全球治理、全球環境經營好一點就是很不錯的事情。

聯合國 美國 貨幣

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