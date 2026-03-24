大陸商務部長王文濤：中美可對話解決經貿分歧

中國商務部長王文濤會晤美中貿易全國委員會代表團。王文濤表示，中美經貿合作難免有分歧、摩擦，關鍵在尊重彼此核心利益和重大關切，可透過平等對話解決分歧。

據央視24日報導，王文濤23日會晤美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）董事會主席芮思博（Rajesh Subramaniam）、會長譚森（Sean Stein）率領的企業代表團，雙方討論中美經貿關係、美企在中發展等議題。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼也參與這場會晤。

王文濤表示，中國國家主席習近平指出，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器，而非絆腳石和衝突點。

他說，中美經貿合作難免出現一些分歧和摩擦，關鍵是尊重彼此的核心利益和重大關切，透過平等對話妥善解決分歧，「希望美方與中方相向而行，共同維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展」。

王文濤表示，中國經濟發展為動盪世界局勢提供穩定性、確定性，中國將著力推動高品質發展，堅定不移推進高水平對外開放，繼續優化經商環境。

他說，中國「十五五規劃」（2026-2030年）綱要不僅是中國發展新藍圖，也是世界發展新機遇，歡迎美國企業繼續深耕中國市場，與中國同發展、共進步。

與會美國工商界代表表示，中美政府的持續、務實溝通至關重要，將為企業提供穩定預期，相信中美經貿關係將取得更好發展，美國工商界願發揮橋梁紐帶作用。