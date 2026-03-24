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債務重組迎轉機 碧桂園發布2025年盈利預告

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
碧桂園發布盈利預告顯示，預計2025年利潤約人民幣10億元至22億元。（路透）
碧桂園發布盈利預告顯示，預計2025年利潤約人民幣10億元至22億元。（路透）

過去幾年歷經虧損後，大陸房地產公司碧桂園債務重組後實現財務層面的關鍵轉折。碧桂園發布盈利預告顯示，預計2025年利潤約人民幣10億元至22億元。對比2024年損失約351.45億元，本年度轉虧為盈。分析指出，這對於碧桂園資本市場的運作、日常經營以及企業形象，都具有正面作用。

碧桂園表示，轉盈是由於完成債務重組錄得的非現金收益。撇除債務重組收益的影響，錄得虧損主要是由於開發業務毛利水平承壓，且對若干資產及物業項目計提減值準備等因素。

碧桂園自2022年以來已連續三年虧損，2022年虧損人民幣60.52億元，2023年虧損人民幣1,784億元，2024年虧損人民幣328.35億元。

碧桂園董事會主席楊惠妍近期出席月度管理會議，再次明確要將2026年定位為「公司從保交房向正常經營轉段的最關鍵一年」，同時首次勾勒未來3-5年的發展方向與框架，戰略核心將重點圍繞「構建核心競爭力」展開。

界面新聞報導，去年12月初，碧桂園接連完成境內和境外債務重組，相關負責人透露，在境內外債務重組成功的作用下，公司整體降債規模預估超過人民幣900億元。境外約177億美元債務重組方案獲香港高等法院批准，境內9筆合計約人民幣137.7億元的公開市場債券重組方案也全部通過。

分析指出，碧桂園本輪重組方案的核心理念是「實質削債」，透過發行總額最高約130億美元的強制性可轉換債券及最多155億股資本化股份，以置換現有債務，從而實現債務屬性的根本轉換。此舉帶來的重組收益直接增厚公司淨資產。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，碧桂園扭虧轉盈是一個非常積極的信號，從報告來看，這與債務重組帶來的帳面效應密切相關。重組使得企業實現帳面上的扭虧為盈，對於資本市場的運作、日常經營以及企業形象，都具有正面作用。

值得注意的是，近期碧桂園正式被納入MSCI中國小盤股指數，並於2月27日正式生效。作為全球投資界廣泛採用的基準指數之一，MSCI指數系列是國際機構投資者資產配置的重要參考。隨著指數生效，追蹤該指數的全球被動型基金將按照權重配置買入碧桂園股票，直接為股價帶來穩定增量資金支撐。

債務 碧桂園

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