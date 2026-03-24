快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

夏季達沃斯論壇6/23中國大連登場 聚焦規模化創新

中央社／ 台北24日電

2026年夏季達沃斯論壇將於6月23日至25日在中國大連舉行，本次主題為「規模化創新」，預計有1500餘名專家參與，將重點探討如何將創新和科技潛力轉化為經濟進步、企業發展和就業機會。

中共官媒新華社報導，2026大連夏季達沃斯論壇媒體吹風會今天舉行，會中宣布世界經濟論壇第17屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）將於6月23日至25日在大連舉辦。

據報導，本屆年會的主題為「規模化創新」，預計將有1500餘位來自商界、政界、社會組織、學術界的嘉賓參加。年會將重點探討如何通過強化制度建設、增加資本流動和實施前瞻性政策，將創新和科技潛力轉化為經濟進步、企業發展和就業機會。

年會主辦單位表示，本屆年會議程將圍繞以下5個問題：如何在不斷變化的貿易和產業格局中尋求繁榮？如何洞察中國經濟下一階段的發展軌跡？如何利用技術產出實際經濟效益？如何讓增長為下一代創造就業與機遇？如何讓能源與氣候轉型成為競爭力源泉？

主辦單位提到，這些問題關乎創新、企業家精神以及公共與私營部門合作，也是將創新轉化為機遇、催生新型增長政策和模式的關鍵所在。

聯合早報報導，2025年的夏季達沃斯論壇五大議題為：解讀全球經濟、中國展望、劇變中的產業、投資人類與地球、新能源與材料。

中國國務院總理李強2025年6月25日在論壇開幕式致辭時說，國際經貿格局正發生深刻變化，在變局中的國際經貿合作更需建設性行動，即主動採取更多務實舉措，維護自由貿易和多邊主義，促進世界經濟穩定發展。

世界經濟論壇（WEF）「新領軍者年會」也稱為「夏季達沃斯論壇」，2007年起每年在天津、大連等中國城市舉辦，參與的主要是在「金磚國家」等新興市場領軍的企業，以及已開發國家迅速發展的企業。

新華社 世界經濟論壇 全球經濟

延伸閱讀

多重因素影響 博鰲論壇預測2026亞洲經濟增長降至4.5%

博鰲論壇開幕 喊話打造「亞洲世紀」新發展格局

博鰲亞洲論壇24日舉行 人大委員長趙樂際出席

博鰲論壇開幕 人大委員長趙樂際出席

相關新聞

四川發現近千萬噸稀土礦 有望補足南方供應缺口

四川冕寧發現近千萬噸稀土資源，陸媒稱其躍居全球在產稀土礦山資源儲量前列。分析指出，此舉可補足南方輕稀土供應缺口，強化新能源與高端製造產業鏈布局，或將實現稀土原料的在地加工和就近供應。

陸汽車平台被禁止關注 此前遭點名發布以偏概全資訊

大陸汽車網路服務平台「汽車之家」多個社群平台帳號被禁止關注。此前，該平台曾被中央網信辦點名批評，發布以偏概全的汽車測評類資訊，誤導社會公眾對汽車產品品質、功能性能等方面的認知。

債務重組迎轉機 碧桂園發布2025年盈利預告

過去幾年歷經虧損後，大陸房地產公司碧桂園在債務重組後實現財務層面的關鍵轉折。碧桂園發布盈利預告顯示，預計2025年利潤約人民幣10億元至22億元。對比2024年損失約351.45億元，本年度轉虧為盈。分析指出，這對於碧桂園資本市場的運作、日常經營以及企業形象，都具有正面作用。

頂住價格戰考驗 大陸蜜雪集團2025年利潤年增逾3成

大陸平價飲料龍頭的蜜雪集團今公布2025年業績表現，營收和利潤雙雙成長逾30%，基本符合分析師預期。彭博指出，表明這家大陸最大的茶飲連鎖企業經受住激烈價格戰的考驗。

多重因素影響 博鰲論壇預測2026亞洲經濟增長降至4.5%

2026博鰲亞洲論壇年會24日開幕同時，按往例發布兩份論壇旗艦報告，報告顯示，儘管面臨重重挑戰，亞洲經濟依然展示強勁韌性，呈現向好趨勢和前景。2025年亞洲經濟增長4.7%，高於去年報告預測的4.5%。亞洲經濟為世界經濟、全球貿易和可持續發展作出重要貢獻。今年的報告仍預測2026年亞洲經濟增長4.5%，認為會較去年略有下滑。

金價「黑色星期一」 中掀抄底熱潮 消費者擠滿金店櫃台

國際金價在遭遇上周的連續下跌後，23日再次下探，「金價年內漲幅已清零」話題隨後登上微博熱搜。隨著金價下跌，選購黃金飾品的消費者比春節前少了不少，但投資金條的消費者卻擠滿了櫃台，掀起一股「抄底」熱潮，但專家不忘提醒「理性投資」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。