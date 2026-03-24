夏季達沃斯論壇6/23中國大連登場 聚焦規模化創新

2026年夏季達沃斯論壇將於6月23日至25日在中國大連舉行，本次主題為「規模化創新」，預計有1500餘名專家參與，將重點探討如何將創新和科技潛力轉化為經濟進步、企業發展和就業機會。

中共官媒新華社報導，2026大連夏季達沃斯論壇媒體吹風會今天舉行，會中宣布世界經濟論壇第17屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）將於6月23日至25日在大連舉辦。

據報導，本屆年會的主題為「規模化創新」，預計將有1500餘位來自商界、政界、社會組織、學術界的嘉賓參加。年會將重點探討如何通過強化制度建設、增加資本流動和實施前瞻性政策，將創新和科技潛力轉化為經濟進步、企業發展和就業機會。

年會主辦單位表示，本屆年會議程將圍繞以下5個問題：如何在不斷變化的貿易和產業格局中尋求繁榮？如何洞察中國經濟下一階段的發展軌跡？如何利用技術產出實際經濟效益？如何讓增長為下一代創造就業與機遇？如何讓能源與氣候轉型成為競爭力源泉？

主辦單位提到，這些問題關乎創新、企業家精神以及公共與私營部門合作，也是將創新轉化為機遇、催生新型增長政策和模式的關鍵所在。

聯合早報報導，2025年的夏季達沃斯論壇五大議題為：解讀全球經濟、中國展望、劇變中的產業、投資人類與地球、新能源與材料。

中國國務院總理李強2025年6月25日在論壇開幕式致辭時說，國際經貿格局正發生深刻變化，在變局中的國際經貿合作更需建設性行動，即主動採取更多務實舉措，維護自由貿易和多邊主義，促進世界經濟穩定發展。

世界經濟論壇（WEF）「新領軍者年會」也稱為「夏季達沃斯論壇」，2007年起每年在天津、大連等中國城市舉辦，參與的主要是在「金磚國家」等新興市場領軍的企業，以及已開發國家迅速發展的企業。