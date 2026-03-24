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博鰲論壇：致力於推動亞洲經濟一體化

中央社／ 上海24日電

博鰲亞洲論壇秘書長張軍今天表示，論壇始終致力於推動亞洲經濟一體化，發展進程必然伴隨困難挑戰，只要各方團結合作必能打造「亞洲世紀」新發展格局。

博鰲亞洲論壇2026年會於24至27日在海南博鰲召開，據統計，有來自60多個國家和地區約2000名代表參加年會，與會者包括多國政要、論壇理事、國際或地區組織負責人、工商企業界領袖、學者等。

據第一財經24日報導，張軍今天上午於年會記者會上表示，博鰲亞洲論壇致力於推動亞洲經濟一體化，促進地區國家與世界各國交流合作，增進理解信任、實現互利共贏，年會是論壇最重要的對話交流平台。

他提到，年會主題是「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。目前世界面臨許多挑戰和不確定性，「世界向何處去」是重大課題。亞洲在推動全球經濟成長、引領世界經濟轉型、完善全球治理等方面肩負重要使命、發揮關鍵作用。

年會議題主要將圍繞4個方向，分別為「把握世界大勢、引領發展方向」、「深化區域合作、激發強勁活力」、「推動轉型創新、釋放發展潛力」、「築牢夥伴關係、實現包容發展」。

張軍表示，中國發展前景始終是論壇與會者關注重點。今年是中國「十五五規劃」（2026-2030年）開局之年，也是論壇東道地海南省實行自貿港封關運作後的第1年，年會設置中國經濟展望、投資中國等論壇，有助於與會者更好地了解中國。

關於目前中東地區緊張局勢，張軍說，一些重要貴賓因此難以出席年會，對此感到理解。在世界格局深刻演進、地區衝突蔓延外溢背景下，呼籲有關各方立即停火，回到外交談判軌道，共同維護全球和平穩定，為世界經濟和全球發展營造良好環境。

張軍於會上發布「亞洲經濟前景及一體化進程」、「可持續發展的亞洲與世界」兩份報告。他說，亞洲經濟一體化與可持續發展進程必然伴隨困難和挑戰，只要各方團結合作，一定能夠推動亞洲經濟邁向高品質發展，打造支撐亞洲世紀的新發展格局。

博鰲論壇 全球經濟

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