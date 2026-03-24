頂住價格戰考驗 蜜雪集團2025年利潤年增逾3成

大陸平價飲料龍頭的蜜雪集團今公布2025年業績表現，營收和利潤雙雙成長逾30%，基本符合分析師預期。彭博指出，表明這家大陸最大的茶飲連鎖企業經受住激烈價格戰的考驗。

蜜雪集團2025年收入人民幣335.6億元，年增35.16%，股東應佔利潤人民幣58.87億元，年增32.69%。收入增加主要歸因於商品和設備銷售產生的收入增加35%至人民幣327.66億元，其次是加盟和相關服務產生的收入增加28%至人民幣7.94億元。

截至去年底，集團在全球有約6萬家門市。大陸門市遍布31省、自治區及直轄市，覆蓋所有線級城市。在大陸以外開設約4,500家門市。

展望未來，集團稱，在大陸市場將積極應對市場變化、持續提升門市經營品質，並穩步拓展門市網路；就海外市場而言，將繼續深耕東南亞市場，繼續擴大並優化當地的加盟門市網絡，同時計劃適時開拓其他市場。

蜜雪集團去年3月在港交所掛牌上市，首日以大漲43.21%作收，每股收在290港元，總市值達1,093億港元，刷新港股茶飲產業市值紀錄。不過自去年6月以來，其股價已累計下跌約50%，因為大陸外送平台、餐廳和茶飲連鎖持續上演價格戰，令投資者擔憂盈利能力。

近幾個月該產業價格戰已顯現降溫跡象，多家大型餐飲和飲品連鎖開始上調外送平台上的售價。大陸監管部門也在1月啟動外送平台競爭行為調查，回應外界對阿里巴巴、美團和京東等巨頭投入巨額補貼爭奪市場占有率的擔憂。