多重因素影響 博鰲論壇預測2026亞洲經濟增長降至4.5%

2026博鰲亞洲論壇年會24日開幕同時，按往例發布兩份論壇旗艦報告，報告顯示，儘管面臨重重挑戰，亞洲經濟依然展示強勁韌性，呈現向好趨勢和前景。2025年亞洲經濟增長4.7%，高於去年報告預測的4.5%。亞洲經濟為世界經濟、全球貿易和可持續發展作出重要貢獻。今年的報告仍預測2026年亞洲經濟增長4.5%，認為會較去年略有下滑。

博鰲亞洲論壇2026年年會24日至27日在海南舉行。今年會上按往例發布兩份旗艦報告《亞洲經濟前景及一體化進程》與《可持續發展的亞洲與世界》。

中國社會科學院大學國際政治經濟學院院長張宇燕表示，亞洲經濟有五個趨勢性變化，分別是：一為數智化全面賦能亞洲經濟與貿易發展；二是低碳發展助力亞洲產業綠色轉型；三是人口老齡化給亞洲經濟帶來多維影響；四是外部環境對域內經貿關係影響更加突出；五是區域合作有利支撐亞洲經濟發展和一體化。

張宇燕進一步指出，2025年他們對亞洲經濟增長預測值為4.5%，但實際上去年亞洲經濟增長4.7%，反應全球大變化下，亞洲經濟展現韌性。而今年預測亞洲經濟增長值為4.5%，比去年略低一點，主要綜合考慮亞洲內部、國際環境對其深刻影響。

從亞洲區域經濟體各方面來看，張宇燕稱，金融市場上面臨較大不確定性，包括匯率、股價、國債收益率國家分化嚴重，銀行風險防控總體穩固，但要考量變量；貨幣政策總體寬鬆；貿易上是較大問題，未來產業合作競爭，特別競爭在新的一年會帶來衝擊；財政政策是亞洲多數經濟體處於擴張其，以維持經濟增長，關鍵在於面臨通膨、油價上漲，貨幣政策可能會有調整。

從外貿層面來看，對外經濟貿易大學原副校長林桂軍表示，2008年是關鍵一年，推動全球經濟向分解方向發展，市場力量也在中性化這些力量。

林桂軍總結報告內容提出五點趨勢：

一、亞洲貿易依存度基本穩固，主要取決東協、中國等兩市場，如果兩市場穩固，亞洲基本穩定；

二、全球三個國際化生產網絡中：亞洲全球價值鏈持續增強趨勢，歐盟處於停滯，北美尚未擺脫低谷；一些經濟體在全球價值鏈快速躍進，越南最突出，新加坡、馬來西亞也在內，墨西哥也大幅增加，越南地位直逼日本；

三、服務貿易在2008年後快速發展，但難以對服務貿易全球化時代下定論，主因製造業停滯，服務貿易帶來機遇；

四、外國直接投資下降，亞洲自身投資略有下降，主要外資流入下降；

五、跨境支付風險日益增大，特別貨幣風險，因此使用本幣支付趨勢越來越強，幣種越來越多。各種支付方式事業醞釀發展中。

德勤中國研究主管合夥人陳嵐表示，受到國家層面戰略資源投入、亞洲龐大數位用戶展現的獨特數位生態與技術應用跟實體經濟深度融合，因此全球AI產業格局東移趨勢明顯，亞洲從AI下游應用市場轉變為上游創新、產業化。且未來「聯合創新」將成為亞洲經濟體之間，AI發展一體化主要模式。

博鰲亞洲論壇秘書長張軍說，「在年會期間發布旗艦報告是論壇多年的傳統。世界處在百年變局中，動盪與變革並存，機遇和挑戰共生。」面對擺在面前的各類問題，博鰲亞洲論壇也在思考，並會同合作夥伴進行分析研究，論壇的很多看法都蘊含在兩份報告中，包括多邊主義、可持續發展等議題。

對外經濟貿易大學原副校長林桂軍表示，2008年是關鍵一年，推動全球經濟向分解方向發展，市場力量也在中性化這些力量。記者黃雅慧／攝影

德勤中國研究主管合夥人陳嵐表示，全球AI產業格局東移趨勢明顯，亞洲從AI下游應用市場轉變為上游創新、產業化。記者黃雅慧／攝影