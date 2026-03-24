中東戰火波及...陸媒指衛生棉、紙尿褲原料漲價

受中東戰火影響，台灣民眾買不到塑膠袋，大陸民眾則恐面臨衛生棉、紙尿褲漲價的困擾。陸媒指，衛生棉和紙尿褲的原料之一、膠黏劑採購成本已於17日上調2成。

陸媒藍鯨新聞日前報導，近日世界知名黏合劑生產商「漢高中國」向客戶發函稱，受國際市場價格波動影響，原料採購成本已遠超可控範圍。為確保產品品質及穩定供應，經審慎研究，將對貴司所用所有產品價格上調20%。漲價於2026年3月17日正式生效。

報導提到，膠黏劑是許多日用品生產中的「隱形支柱」，尤其是在個人護理領域。如衛生棉和紙尿褲的生產都離不開熱熔膠，用於結構黏合、橡筋固定和背膠貼上等環節，影響產品舒適和安全性。

中新經緯23日指，申萬宏源證券研究所首席市場專家桂浩明表示，近期中東地緣衝突，導致荷莫茲海峽運輸受阻，原油價格上漲，必然會帶動化工產品價格上行。從產業鏈來看，除了熱熔膠、無紡布（不織布）、高分子吸水樹脂等衛生棉核心原材料均源自石油，價格也將受到明顯影響。

不過桂浩明也提到，化工原料價格上漲的傳導節奏，不會與原油完全同步，且傳導過程中，部分漲價因素會被中間環節消化吸收，因此化工原料的價格漲幅通常會低於原油漲幅。但是當前原油價格仍處高位波動，部分地區甚至出現「有錢也買不到現貨」情況，後續走勢尚難完全確定。

桂浩明評估，從目前態勢來看，化工原材料存在20%甚至更高漲幅的可能性。

對外經濟貿易大學中國國際碳中和經濟研究院執行院長董秀成接受中新經緯採訪時分析，不織布的價格上漲可能性較大，漲幅30至35%；高分子吸水樹脂（SAP）的價格隨丙烯酸上漲，可能上漲15-20%；熱熔膠的價格可能上漲20%以上。

董秀成表示，整體而言，原材料的綜合成本可能抬升20%左右，價格很可能傳導至衛生棉的終端價格，零售價可能上漲3%至8%，品牌或以「減量不加價」的方式隱性提價。

但在大陸，衛生棉品牌是否會立即漲價？桂浩明分析，衛生棉等消費品具有雙重特徵，一方面屬於剛性需求，另一方面需求存在層次性，即價高產品需求彈性更大，當價格大幅上漲時，消費者可能轉向更便宜的產品，尤其是中端產品需求會首先發生變化。

桂浩明指，目前大陸衛生棉市場仍處於買方市場，供應充分、生產能力較強，因此許多廠家會主動消化部分漲價因素，儘量避免終端漲價影響銷售；董秀成認為，這些石油衍生物衛生棉、紙尿褲成本逾6成，疊加生產用電、物流運輸成本同步上升，最終傳導至終端售價，不過目前終端價格仍存在不確定性，品牌的庫存消化、銷售管道博弈、競爭格局等均會影響價格上漲的幅度與節奏。