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博鰲論壇開幕 喊話打造「亞洲世紀」新發展格局

聯合報／ 記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
博鰲亞洲論壇秘書長張軍24日在記者會表示，亞洲經濟一體化和可持續發展進程必然伴隨著許多困難和挑戰，但只要各方堅定信心、團結合作、勇毅前行，就一定能夠進一步推動亞洲經濟邁向高質量發展。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇秘書長張軍24日在記者會表示，亞洲經濟一體化和可持續發展進程必然伴隨著許多困難和挑戰，但只要各方堅定信心、團結合作、勇毅前行，就一定能夠進一步推動亞洲經濟邁向高質量發展。記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇2026年會24日啟幕，論壇秘書長張軍24日在記者會表示，亞洲經濟一體化和可持續發展進程必然伴隨著許多困難和挑戰，但只要各方堅定信心、團結合作、勇毅前行，就一定能夠進一步推動亞洲經濟邁向高質量發展，打造支撐「亞洲世紀」的新發展格局。

張軍表示，博鰲亞洲論壇始終立足亞洲、胸懷世界，致力於推動亞洲經濟一體化，促進地區國家同世界各國交流合作，增進理解信任、實現互利共贏。

關於參會狀況，張軍說，大陸全國人大常務委員會委員長趙樂際將出席年會並在全體大會上發表主旨演講，同各國領導人、論壇理事及企業家代表舉行會見和座談，共同探討加強合作、共創機遇的思路和舉措。

在外賓上，張軍稱，新加坡總理黃循財、亞塞拜然國民議會主席加法羅娃、斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納和哈薩克第一副總理斯克利亞爾也將出席論壇年會，發表演講或參加有關討論。此外，23日因中東局勢臨時取消博鰲行程的韓國總理金民錫也將通過「視頻」方式在全體大會上發表講話。據統計，共有來自60多個國家和地區約2,000名代表參與。

關於當前各方關注的中東地區緊張局勢，張軍表示，「受當前局勢影響，一些重要嘉賓難以出席博鰲亞洲論壇年會，我們對此表示理解。在世界格局深刻演進、地區衝突蔓延外溢背景下，我們呼籲有關各方立即停火止戰，回到外交談判軌道，共同維護全球和平穩定，為世界經濟和全球發展營造良好環境。」

張軍說，今年年會有三大特點：一是年會受到各方高度重視；二是年會主題鮮明，致力於攜手塑造共同未來；三是年會緊扣全球和區域經濟社會發展進程中的主要問題和突出挑戰。

他進一步指出，年會緊扣世界進程。圍繞四個方向：

一、把握世界大勢，針對百年世界變局，要深入交流世界往何處走，如何防止最壞狀況發生，並爭取好的機會積極發展；

二、深化區域合作，激發強勁活力。而亞洲在當前是維護全球經濟增長、促進全球經濟增長的基石。全球處於過度背景下，區域合作重要性上升，要通過加強區域合作，深入推進區域發展進程，讓區域合作機制性架構為亞洲亞太、世界發展提供強有力支撐；

三、推動轉型創新、釋放發展潛力；

四、鑄牢夥伴關係，企業是論壇主體，企業也是把討論共識轉化為行動的載體，要把企業納入全球高質量發展、可持續發展的內容。

張軍說，中國發展前景始終是論壇參會者關注的重點話題。今年是中國實施「十五五」規劃的開局之年，也是論壇東道地海南省實行自貿港封關運作後的第一年。年會設置相關議題，讓嘉賓通過年會可以更好地瞭解中國、瞭解海南，更好地把握投資中國、實現共贏的新機遇。

博鰲亞洲論壇2026年會24日啓幕，論壇於24日上午召開年會記者會說明今年年會內容與狀況。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇2026年會24日啓幕，論壇於24日上午召開年會記者會說明今年年會內容與狀況。記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇2026年會24日啓幕，論壇於24日上午召開年會記者會說明今年年會內容與狀況。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇2026年會24日啓幕，論壇於24日上午召開年會記者會說明今年年會內容與狀況。記者黃雅慧／攝影

金民錫 黃循財 趙樂際

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