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中國碧桂園債務重組有效 財報有望轉虧為盈

中央社／ 上海24日電

中國房地產龍頭碧桂園發布盈利預告，預期2025年利潤在人民幣10億元至22億元間（約新台幣46億元至101.2億元），2025年財報有望轉虧為盈，主要受到完成債務重組影響。

碧桂園對港交所提交盈利預告顯示，預期2025年利潤在10億元至22億元間，相較2024年虧損達351.45億元，2025年財報有望轉虧為盈。

公告指出，根據目前資料，轉虧為盈主要由於公司完成債務重組獲得的非現金收益所致；剔除前述債務重組收益的影響後，公司2025年的虧損主要受到行業影響，開發業務毛利水平承壓，且進一步對若干資產及物業項目計提減值準備等因素所致。

債務重組有助於改善財務報表，也是碧桂園恢復經營重要前提。

據澎湃新聞報導，碧桂園董事會主席楊惠妍去年2月在內部會議中首次提出，2025年下半年保交房和保主體並重，為2026年進入正常經營狀態做好準備；在去年11月內部會議中，楊惠妍更首次提出「二次創業」。

先前有消息指出，碧桂園正在大規模召回離職員工。碧桂園澄清，返聘是補充個別關鍵崗位的常規管道之一，僅是對應少量特定崗位需求，不涉及所謂的大規模召回離職人員專項計畫。

碧桂園彼時表示，公司正在穩步推進經營恢復與竣工交付保障等核心工作，人才策略始終圍繞業務實際需求展開。

港交所 財報 債務

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