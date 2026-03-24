博鰲論壇 聚焦四大議題

2026博鰲亞洲論壇今（24）日起在海南博鰲舉行，今年適逢論壇25周年，同時也是海南自貿港封關後的首屆論壇。今年核心議題聚焦在多邊主義與區域合作（RCEP）、AI與數位經濟、綠色轉型與氣候治理、以及海南自貿港開放四大主線。

今年由全國人大常委會委員長趙樂際出席年會全體大會並發表主旨演講。

據此前發布訊息，今年將有韓國總理金民錫、新加坡總理黃循財、亞塞拜然國民會議主席加法羅娃、斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納和哈薩克第一副總理斯克利亞爾等多國政要出席。

據大灣區之聲報導，香港行政長官李家超24日赴海南，出席博鰲亞洲論壇2026年年會。李家超將出席年會的開幕大會，並將在「全球自由貿易港發展論壇」上致辭。

根據會議目前公布名單，大陸企業包括百度雲事業總裁沈抖、京東集團副總裁沈建光、隆基綠能董事長鍾寶申，還有vivo、商湯與相關AI、機器人相關部門高階主管將與會。

出席博鰲論壇開幕式的最高領導人級別在不同年分有所變化，統計近十年，大陸國家主席習近平出席三次（2018年，2021與2022視訊出席）、大陸國務院總理出席兩次（2019年由前總理李克強出席，2023現任總理李強出席）、全國人大常委會委員長趙樂際一次（2024年）以及大陸國務院副總理三次（2017由前副總理張高麗出席，2022由韓正現場出席，2025由丁薛祥出席）。

博鰲亞洲論壇2026年年會將於3月24日至27日在海南博鰲舉行。