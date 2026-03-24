華為「千元手機」補齊全版圖

在昨（23）日春季全場景新品發布會上，華為發布「千元機」暢享90系列，隨著暢享系列回歸，華為終端BG首席執行官何剛正式宣布，華為手機實現「全面回歸」。

一句「全面回歸」背後是華為供應鏈能力的恢復、產品發布節奏正常化、市占率強勢反彈以及生態系統的成熟的突破。

華為在春季新品發布會上推出多款手機新品，包括Mate 80 Pro Max風馳版以及定位「千元機」的暢享90系列等。華為Mate 80 Pro Max風馳版，該機搭載全新風馳散熱架構及方舟引擎，帶來主動散熱技術；該機配合麒麟9030 Pro晶片與更豐富鴻蒙生態，整機性能相較華為Mate 70 Pro+提升45%。

另外，暢享90 Pro Max搭載麒麟8000晶片與鴻蒙6作業系統，意味麒麟晶片產能已能夠支撐更大規模的入門級產品出貨。隨著華為供應鏈逐步恢復，其自研晶片出貨能力正在回升。

會上，華為方面宣布，「千元機」產品線首次實現全系搭載麒麟8系晶片。換言之，從Mate、Pura、nova到如今的暢享系列，華為已完成全價位段產品的回歸。

在2020-2023年間，華為旗艦機經常面臨延期發布、發布間隔拉長或功能閹割，但目前華為已恢復每年春季（P/Pura系列）和秋季（Mate系列）的雙旗艦迭代節奏。2026年發布會印證新品按時發布，向市場和消費者傳遞「華為已走出困境，運營完全正常」的強烈信號。

何剛會中表示，鴻蒙生態體驗快速成熟，截至22日，搭載鴻蒙HarmonyOS 5或HarmonyOS 6的終端設備數已突破5,000萬台。而華為常務董事、終端BG（Business Group，業務集團）董事長余承東此前透露，預計在今年冬天之前，該數字有望突破一億大關，顯示鴻蒙生態持續壯大。

據IDC數據，2025年大陸市場手機出貨量上，華為以4,670萬支的出貨量登頂中國大陸市場榜首，市占率為16.4%；蘋果以4,620萬支的出貨量位居第二，市占率16.2%。