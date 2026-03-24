阿里喊推「養龍蝦」硬體

近期「養龍蝦」蔚為熱潮，大陸各廠除了研發軟體接入外，有消息指出，阿里巴巴將推出養蝦硬體產品；此外，阿里巴巴旗下的全球科研機構達摩院今日或將發布重要晶片產品，直指今年爆發的AI Agent算力需求。

市場有傳聞稱，阿里將發布JVS Book（筆記型裝置）與JVS Box（迷你主機）等硬體產品。其中，筆記型裝置主打行動辦公，深度集成阿里雲日前推出基於OpenClaw「一鍵養蝦」的JVS Claw平台；JVS Box則面向桌面辦公，作為桌面級AI Agent工作站，兩者皆採用類OpenClaw架構。

綜合上證報、科創板日報訊息，知情人士稱，前述硬體產品由阿里雲無影團隊主導，計劃從軟體平台延伸至硬體終端，構建完整的AI Agent體驗。不過阿里方面稱，是有這個計劃，基於原有產品改造，但沒有發布時間表。「是雲電腦，不是PC。」

此外，公開信息顯示，阿里巴巴達摩院24日將在上海舉行一年一度的2026玄鐵RISC-V生態大會，去年曾發布行業內首款伺服器級RISC-V CPU。外界關注今年新產品。

阿里晶片業務以平頭哥為主，在阿里巴巴2026財年的戰略中，晶片被定義為AI基礎設施層的關鍵部分，與雲計算共同支撐上層的模型（MaaS）和應用。

據阿里巴巴3月19日2026財年Q3財報分析師電話會上透露，平頭哥自研的GPU晶片已實現規模化量產，截至2026年2月，已經累計規模化交付47萬片。在阿里雲的實際業務場景，有六成以上的平頭哥晶片服務於外部商業化客戶，已完成規模化外部客戶AI任務適配，支持400多家企業客戶的AI任務。

目前阿里最近發布的晶片為1月發表「真武810E」，這是一款面向資料中心的高性能AI晶片，採用自研的並行計算架構（GPGPU路線）和片間互聯技術（ICN），據報性能對標輝達H20。

此外，據新浪財經報導，阿里巴巴集團主席蔡崇信在「中國發展高層論壇」上表示，過去十多年，中國大陸在電力傳輸領域持續加大投資，每年平均投資額高達900億美元，保持世界第一。他指出，中國大陸為AI產業提供了充足的電力供應和成本優勢，成為AI發展的堅實基礎。