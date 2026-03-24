陸電動車買氣噴發 本月來銷售較上月同期增長36%

由於美伊局勢緊張推升國際油價，帶動新能源車成本優勢上升，促使中國大陸車企海外訂單明顯成長。其中，比亞迪3月前三周在歐洲及澳紐地區訂單較2月同期增長50%，吉利汽車同期海外訂單增幅也達30%至40%。

實際上，大陸國內外的新能源車銷量在近兩周不斷攀升。相關數據顯示，3月1至15日，大陸國內乘用車新能源市場零售28.5萬輛，較上月同期增長36%；同期，不少海外地區新能源車周銷量刷新了新紀錄。

「最近兩周，我們又累又忙，一直有客人來，店裡基本每天都能賣十輛以上電動車。」第一財經引述比亞迪澳大利亞墨爾本經銷商米拉（化名）指稱，隨著當地油價已經上漲到2.2至2.3澳元/升，電動車銷量明顯增多，米拉店裡比亞迪電動車的銷售額提升了50%。

類似的情況也出現在東南亞，新加坡一家小鵬汽車經銷商門店負責人表示，過去一周，到店看車人數增長了30%，愈來愈多的消費者考慮購買電動車。菲律賓馬尼拉一家比亞迪門店經銷商則稱過去兩個星期收到的訂單相當於一個月的銷量。

在油價催化下，比亞迪A股昨（23）日一度漲逾8%，市值重回人民幣1兆元。

在這一輪的油價上漲中，以大陸汽車品牌為代表的新能源車正在加速向傳統燃油車攻城掠地。第一財經報導，剛剛過去的2月，依賴進口的澳大利亞車市迎來一個重要的轉捩點，大陸汽車品牌新車銷量首次超過日本車，日系燃油車市占被大陸新能源車分流，尤其當3月油價出現持續上漲的情況後，新能源車銷量直追燃油車。

在這場油價上漲催生的電動車戰役中，以比亞迪為首的大陸新能源汽車在全球攻勢明顯。除上述提及的澳大利亞市場，在泰國、新加坡、菲律賓、印尼等國家，比亞迪、長安、奇瑞、小鵬、廣汽、零跑等近十家大陸汽車品牌的新能源汽車訂單也在激增，有的門店最近兩周訂單量已經抵得上過去一個月的銷量。

回到大陸國內，新能源汽車滲透率也進一步擴大。資料顯示，今年3月1日至15日，大陸新能源乘用車市場零售28.5萬輛，較上月同期增長36%，滲透率50.7%。