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金融業導入 AI 比率 最高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

AI應用大爆發，未來金融業從業人員如何因應，勞動部揭露金融業導入AI比率高達41.8%，為各產業最高，金管會更公布，銀行使用AI比率最高，達87%，金管會副主委莊琇媛昨（23）日表示，AI不應該取代人力，而是人機協作，金管會也針對金融業運用AI提出六項核心原則及八項配套政策。

全金聯昨日發表由永豐銀行委託研究的「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告，包括金管會、勞動部等，都密切關注AI對金融業從業人員的影響。勞動部政務次長李健鴻表示，金融業導入AI比率高達41.8%，為各產業最高，且今年投入資金預估成長逾7%，而勞動部針對企業導入使用AI勞工權益指引也即將出爐。

莊琇媛致詞時表示，AI的運用改變的不只有金融業，各大產業也都面臨同樣的發展趨勢，且幾乎是不可逆的，但在提升效率的同時，對勞動環境與從業人員的衝擊，同樣不容忽視。金管會近年持續與金融業及工會保持溝通機制，透過定期座談掌握產業重要議題。

莊琇媛強調，「AI不應取代人力，而是人機協作」，AI的運用並非單純解決營運效率的問題，內部機制更需要建立。她表示，因應科技發展，金管會已推動金融科技認證制度，可優化所有在職訓練的課程，並透過金融科技大聯盟，發展在地化金融大語言模型，協助業者提升作業效率。

銀行局副局長張嘉魁指出，據金管會調查，截至2025年5月，台灣已有126家金融機構正式導入AI，其中使用AI比率最高的是銀行（87%），其次為壽險公司（67%）及產險公司（45%），主要目的為提升作業效率、節省人力及優化客戶體驗；金管會也針對金融業運用AI提出六項核心原則，包括建立治理及問責機制、保護隱私及客戶權益等，八項配套政策則包括訂定金融業運用AI指引、利用AI技術發展監理科技等，並強調須建立覆核機制，確保產出的合規性。

金融科技 金融業 勞動部

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