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北交所上市公司達300家 「小巨人」企業占近6成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著浙江新恒泰新材料股份有限公司三月二十日在北京證券交易所（下稱北交所）敲鐘上市，北交所存量上市公司數量達到三百家，其中近六成入選國家級專精特新「小巨人」企業名錄。

中新社報導，這三百家上市公司行業涵蓋十一門類行業、三十七個大類行業，製造業公司數量占比百分之八十三；其次為信息技術行業，占比百分之九。圍繞新能源、生物醫藥、汽車製造等產業鏈，北交所已集聚一批專業化發展的創新型中小企業。 　數據顯示，近六成北交所上市公司入選國家級專精特新「小巨人」企業名錄，超過八成公司入選省市級專精特新企業名錄。此外，十二家公司獲得國家級單項冠軍認證。

從二○二五年業績快報看，北交所上市公司平均實現營業收入七點三一億元（人民幣，下同），同比增長百分之五點三八。平均實現淨利潤四三三二點四八萬元，整體盈利面百分之八十三點三九。

巨人 中小企業

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