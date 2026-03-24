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前兩月累計進出口規模 深圳保持陸城市之首位
深圳海關廿日發布統計數據顯示，今年前兩個月，深圳累計進出口規模保持大陸城市首位，達八二四二點三億元（人民幣，下同），同比（下同）增長百分之卅七點三。其中，出口四九四三點六億元，增長百分之卅五點五；進口三二九八點七億元，增長百分之四十。
中新社報導，前兩個月，深圳以一般貿易方式進出口六二五點八億元，增長百分之四十六點四，占同期深圳進出口總值的（下同）百分之五十六點一。同期，保稅物流進出口二一八一點九億元，增長百分之廿八點九，占百分之廿六點五；加工貿易進出口一四○四點九億元，增長百分之廿六點八，占百分之十七。
同期，深圳民營企業進出口五九九一點八億元，增長百分之四十七點六，占百分之七十二點七，拉動深圳外貿增長卅二點二個百分點。同期，外商投資企業進出口二○六六點五億元，增長百分之廿五點五，占百分之廿五點一。
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