前兩月累計進出口規模 深圳保持陸城市之首位

由大陸官方舉辦的「中國發展高層論壇」2026年年會22日至23日在北京召開，共有蘋果、福斯、三星、賓士、滙豐、殼牌等80多家跨國企業高層出席。香港英文《南華早報》日前報導稱，內部資料顯示，日本企業高層預計不會出席。日本共同社則指出，去年參加該論壇的日方相關人士表示，「今年，日本企業似乎未獲邀請」。

2026-03-23 09:59