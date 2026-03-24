飛行汽車 首個「路空一體」測試基地投運

大陸首個獲批空域使用權、集「路、空」全域測試能力於一體的國家級測試基地廿日在廣東韶關新豐投運。而廣汽集團打造的飛行汽車「高域」（GOVY AirCab），計畫於二○二六年底完成適航認證並啟動量產交付。

中新社報導，作為中國首個飛行汽車領域國家級研發測試中心，南方（韶關）智能網聯新能源汽車試驗檢測中心有限公司構建「低空+試驗場+試驗室」三位一體體系，圍繞單車智能、車路協同、路空一體三大技術路線，覆蓋智能網聯汽車、低空飛行器等四大類產品及一百餘個測試場景，最高測試時速達二百八十公里、測試高度一千二百米。

試驗場占地約八千六百畝，獲批空域約一百平方公里，配備八千五百米高速環道、直徑三百米動態廣場、一千八百米動態性能路及卅四種特徵路面綜合測試區，並同步建設機庫、起降點、五Ｇ─Ａ基站與全域氣象系統，構建起覆蓋地面與低空的全場景測試環境。

新豐縣常務副縣長黃華稱，南方試驗場是大灣區低空經濟的技術驗證樞紐和產業集聚支點，將補齊大灣區在智能網聯汽車全場景測試、飛行汽車外場試飛測試、路空一體融合測試等領域核心環節。將以試驗場為牽引，聚焦整機製造、核心零部件、檢驗檢測、適航認證等關鍵環節，加快構建低空經濟產業體系。

活動現場，南方試驗場二期建設投資協議簽署、智能網聯汽車道路測試示範項目啟動，一批產學研合作項目集中簽約。

現場多架航空器與地面智能網聯汽車協同展示。靜態展示區集中呈現智能網聯新能源汽車、飛行汽車與機器人三大領域的前沿科技成果。廣汽集團攜旗下多款產品亮相，其中，飛行汽車「高域」（GOVY AirCab），計畫於二○二六年底完成適航認證並啟動量產交付。

廣州作為中國低空經濟重要試點城市，已規畫一百個以上常態化起降點及低空智聯網基礎設施。廣汽集團孵化的低空出行科技品牌「高域」，以飛行汽車整機研發為核心，融合「汽車+航空」雙重基因，構建起覆蓋短途多旋翼與城際復合翼的全場景產品矩陣。

截至目前，高域（GOVY AirCab）已通過飛鳥撞擊、應急著陸、高低溫環境測試等一系列試驗，廣州工廠將於今年五月實現首台機下線，現已斬獲超二千架意向訂單。

高域科技創始人蘇慶鵬表示，高域旨在讓低空出行擺脫「高端小眾」標籤，未來商業化運營後，乘用價格有望逐步調整至專車水平，讓「打飛的」成為大眾觸手可及的出行選擇。他說，隨著粵港澳大灣區城際航線規畫推進，GOVY AirCab將率先在文旅、通勤等場景實現常態化運營。